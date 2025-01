Tâches et rappels sur ChatGPT : comment l’IA devient votre secrétaire virtuel

L’intelligence artificielle continue sa conquête de notre quotidien. OpenAI vient d’ajouter une fonctionnalité que beaucoup attendaient : la possibilité de planifier des tâches et des rappels via ChatGPT.

OpenAI vient d’enrichir ChatGPT d’une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs : la gestion des tâches et des rappels. Une évolution qui transforme le chatbot en véritable assistant personnel… et donc un peu plus en concurrence avec Google Assistant et Apple Siri.

La nouvelle fonctionnalité de planification n’est pas accessible à tous. Réservée aux abonnés ChatGPT Plus, Pro et Team, elle nécessite l’utilisation d’une version spécifique du modèle baptisée “4o with scheduled tasks” (« GPT-4o avec tâches planifiées« ). OpenAI de teste donc cette fonction auprès d’un public averti.

L’interface de planification se veut intuitive. Plus besoin de jongler entre différentes applications : les tâches peuvent être créées directement dans une conversation avec ChatGPT. L’IA est même capable de détecter les intentions de planification dans vos échanges et de suggérer des rappels.

OpenAI a mis en place une limite de 10 tâches actives simultanées, ce qui est restrictif, surtout pour un outil qui se veut concurrent des assistants personnels. Vous pouvez également retrouver l’ensemble des tâches dans un onglet dédié. Notez l’absence d’intégration avec l’assistant vocal de ChatGP… ce qui est étrange.