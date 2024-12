Comment accéder à Canvas, le Google Docs à la sauce ChatGPT ?

Dans un mois de décembre déjà riche en annonces, OpenAI vient d’annoncer la disponibilité officielle de Canvas, l’assistant d’écriture infusé à ChatGPT.

Une requête Canvas via ChatGPT // Crédit : Capture d’écran ChatGPT

Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour écrire votre dernier billet de blog ou votre prochain post Facebook, ChatGPT peut officiellement vous aider. Comme l’a remarqué Zdnet, l’agent conversationnel d’OpenAI peut désormais vous aider à faire face à l’angoisse de la page blanche grâce à sa nouvelle fonctionnalité baptisée « Canvas ».

Annoncé en octobre dernier, cet outil transforme ChatGPT en assistant d’écriture au sein d’une interface proche d’un Google Doc ou d’un Microsoft Word. Plutôt que d’être limité à la bête interface conversationnelle de ChatGPT, Canvas offre un module de traitement de texte en bonne et due forme avec des fonctionnalités pour retoucher le texte à la volée.

Pour jouer un peu avec l’outil, rien de bien compliqué :

C onnectez-vous à votre compte ChatGPT

Depuis l’interface traditionnelle du chatbot, appuyez sur le bouton « View Tools » (celui en forme de petit carton)

(celui en forme de petit carton) Saisissez votre requête après le label « Canvas » qui s’affiche

En quelques secondes, ChatGPT vous ouvrira un module de traitement de texte avec un brouillon répondant à votre requête.

À noter que vous pouvez aussi simplement demander à ChatGPT « d’utiliser Canvas » dans une requête et le robot ouvrira l’interface dédiée.

Quels sont les avantages de Canvas ?

Chaque élément, chaque bout de phrase ou chaque intertitre peut alors être surligné puis reformulé via ChatGPT. Un petit bouton flottant en bas à droite vous permet de modifier la longueur du texte, d’ajouter des emojis, de changer le ton général ou de mettre en page correctement votre texte.

Il est évidemment possible de modifier certains passages à la main, comme sur un traitement de texte classique ainsi que de consulter l’historique des modifications via un simple bouton situé dans le coin supérieur droit de l’interface.

Le bouton « Canvas » permet de basculer sur l’interface d’édition de texte // Source : OpenAI

Le panneau latéral de gauche, enfin, sert à poser des questions à ChatGPT ou à lui donner des instructions pour réécrire plus globalement le texte.

Quelles sont les limites de Canvas ?

Canvas n’est pas exactement une nouveauté puisque l’outil était déjà accessible aux utilisateurs et utilisatrices payantes de ChatGPT. OpenAI s’est contentée de donner en plus l’accès à celles et ceux qui utilisent l’IA générative dans sa formule gratuite. L’outil ne semble d’ailleurs pas limité dans son utilisation, même avec la formule gratuite.

Pour le moment, Canvas n’est disponible que sur le web ou l’application pour ordinateur de ChatGPT. OpenAI promet que la fonctionnalité arrive « bientôt » sur mobile.