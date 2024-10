ChatGPT se transforme en Clippy 2.0 avec sa nouvelle fonctionnalité Canvas

Si vous écrivez des mails, du code ou des comptes-rendus à l’aide de ChatGPT, la nouvelle interface Canvas devrait rendre votre quotidien plus facile.

La nouvelle interface « Canvas » de ChatGPT // Source : OpenAI

Vous ne savez pas quel emoji ajouter à votre super post Facebook pour attirer l’œil de votre communauté. Pourquoi ne pas demander à ChatGPT ? OpenAI vient d’annoncer le 3 octobre dernier l’arrivée d’une fonctionnalité surnommée « Canvas » qui peut vous aider dans toutes vos tâches d’écriture.

Comme l’explique Techcrunch, Canvas regroupe en fait une collection de fonctionnalité déjà présente sur ChatGPT, mais au sein d’une interface plus épurée, pensée pour aider ses utilisateurs et utilisatrices à se concentrer sur l’écriture et rien d’autre. Que vous écriviez du code, un mail à votre patron ou le compte-rendu de votre réunion du matin, Canvas vous offrira des raccourcis pratiques pour vous guider dans votre tâche.

Un assistant d’écriture dopé à l’IA générative

Sorte de traitement de texte dopé à l’IA générative, Canvas va jouer le rôle d’assistant d’écriture façon Clippy, mais en étant utile cette fois-ci. La nouvelle interface se divise en 3 parties : une principale où du texte peut être librement inséré et modifié, un panneau latéral pour discuter avec ChatGPT et une barre de raccourcis. Cette dernière permet d’ajuster la taille ou le ton du texte (pour le rendre plus ou moins policé), de vérifier les éventuelles erreurs de grammaire ou coquilles, ou de carrément demander l’avis de ChatGPT sur le contenu du texte.

La barre de raccourcis vous propose de retoucher votre texte en un clic // Source : OpenAI

Pour celles et ceux qui utilisent ChatGPT pour créer du code, Canvas vous permettra plus facilement de vérifier la cohérence de ce dernier, de rajouter des commentaires pour le rendre plus digeste ou de carrément traduire votre production d’un langage à l’autre (Javascript, Python, C++, PHP etc). Il est aussi possible de sélectionner certaines parties du texte pour demander l’avis de ChatGPT sur une section spécifique du code.

Disponible pour les comptes payants

Plus flexible et pratique que la petite fenêtre de chat classique, Canvas veut « vous aider à collaborer avec ChatGPT sur un projet […] en ne vous limitant pas à une interface de conversation, mais en créant et en améliorant des idées main dans la main », indique OpenAI.

Pour le moment, la fonctionnalité est encore en bêta et uniquement disponible pour les abonnés à ChatGPT Plus. Elle est accessible via le menu déroulant permettant de choisir son modèle de langage, mais devrait sinon s’ouvrir automatiquement dès que le chatbot détecte une situation où le traitement de texte est plus adapté que l’interface de chat. OpenAI promet que l’outil sera disponible aux utilisatrices et utilisateurs de comptes gratuits « dès qu’il ne sera plus au stade bêta ».