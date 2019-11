Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 10 20H1 dans le programme Insider. L'éditeur en profite pour changer le fonctionnement du programme.

Depuis le lancement de Windows 10 en 2015, Microsoft propose le programme Windows Insider pour tester en avance les nouvelles versions de Windows 10.

Ce programme permet en fait de choisir entre plusieurs vitesses de test, selon que l’on souhaite être le plus en avance possible, au risque de plus de bugs, ou au contraire que l’on ne souhaite pas prendre trop de risques.

Depuis quelques versions de Windows 10, Microsoft proposait les vitesses « skip ahead », « rapide », « lent » et « release preview ». La firme a décidé de revoir son programme et éliminer la première option. Les membres du programme en « skip ahead » seront basculés vers la boucle « rapide » qui sera la boucle la plus en avance possible.

Les nouveautés de la build 19018

Microsoft a également publié une nouvelle version de Windows 10 20H1 en test. Il s’agit de la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 prévue en début d’année 2020.

Le développement de cette version approchant son terme, la nouvelle build 19018 intègre peu de nouveautés. Microsoft mentionne une nouvelle interface pour le moteur de recherche intégré à Windows 10, avec notamment des suggestions rapides de recherches « météo » « actualité » « aujourd’hui dans l’Histoire » ou « les sorties en salle ».

L’interface des résultats de recherche a également été légèrement modifiée. Enfin cette build intègre un grand nombre de correctifs, pour préparer la sortie de la mise à jour, dans quelques mois maintenant.