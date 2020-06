Windows 10 mise à jour mai 2020 : Microsoft corrige des bugs bloquants

Microsoft a annoncé la correction de plusieurs bugs qui bloquaient le déploiement de la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10. Les appareils Surface devraient notamment pouvoir recevoir la fameuse update dans les semaines à venir.

Le 28 mai 2020, Microsoft a lancé en principe le déploiement de la mise à jour de mai pour Windows 10. Il s’agit de la dernière mise à jour majeure en date pour le système d’exploitation, qui apporte notamment un nouveau système Linux avec l’intégration direct du noyau à Windows, mais aussi des changements d’interface, les widgets dans la Xbox Game Bar, ou encore DirectX 12 Ultimate.

Pour aller plus loin

Windows 10 2004 : les nouveautés de la mise à jour de mai 2020

Cependant, la firme a rapidement prévenu que le déploiement serait lent, et a intégré un message dans Windows Update prévenant si l’ordinateur utilisé était compatible ou non avec la nouvelle mise à jour. En effet, elle contient des bugs considérés comme bloquant par la firme, qui préfère donc procéder à un déploiement lent plutôt que prendre des risques. Une approche plus méticuleuse, après que plusieurs mises à jour pour Windows 10 aient causés des problèmes majeurs, sur un nombre limité de machines.

Microsoft corrige le bug pour les machines Always Connected

L’un des plus gros problèmes touchant la mise à jour de mai 2020 concernait les appareils « always connected », ce qui inclus notamment la propre gamme Surface de Microsoft, un comble ! Dans la documentation officielle, Microsoft dresse la liste complète de ces problèmes bloquants pour installer la mise à jour. On peut y lire depuis le mardi 9 juin que le problème concernant les appareils « always on, always connected » a été corrigé avec la mise à jour KB4557957. La firme précise également un correctif manuel pour un autre bug avec l’outil DISM. Une mise à jour devrait être déployée d’ici la mi-juin pour corriger définitivement le problème.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avec la correction de ces problèmes, le déploiement de la mise à jour va pouvoir prendre un coup d’accélérateur. Microsoft annonce qu’il va déverrouiller le téléchargement et l’installation de la mise à jour pour les machines concernées dans les prochaines semaines, le temps que le correctif soit correctement déployé.

La firme n’est quand même pas au bout de ses peines. La documentation officielle indique encore pas moins de 9 bugs bloquant, dont plusieurs concernent des périphériques bien particulier : pilotes Nvidia, dock Thunderbolt, ou encore connexion Bluetooth.