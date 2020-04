Windows 10 2004 : les nouveautés de la mise à jour du printemps 2020

La prochaine mise à jour de Windows 10 approche, et c'est l'occasion de faire le tour de toutes les nouveautés prévues ! Au programme : changement d'interface, options de sécurité, nouveautés pour les joueurs et bien d'autres choses !

La nouvelle version de Windows 10 approche et elle regorge une nouvelle fois de petites nouveautés bienvenues qui amélioreront l’expérience utilisateur. Nous avons réuni ici les nouveautés les plus intéressantes du nouveau système.

Windows 10 20H1 ou Windows 10 2004

Commençons par le nom de cette mise à jour qui peut interloquer. Le développement s’est fait sous le nom Windows 10 20H1, qui signifie qu’il s’agit de la mise à jour prévue pour la première moitié (H1) de l’année 2020 (20).

Les utilisateurs qui installent cette version pourront découvrir dans les options système qu’il s’agit en réalité de Windows 10 2004. Alors non, Microsoft n’a pas décidé de faire un bond de 16 ans dans le passé. Il s’agit simplement d’indiquer que cette mise à jour est prévue sur le papier pour le mois d’avril (04) de l’année 2020 (20). La convention anglophone veut que l’on place le numéro de l’année avec celui du mois, d’où le résultat « 20 04 ou 2004 ».

L’interface de Windows 10

Windows 10 2004 introduit plusieurs changements d’interfaces dans Windows 10. Ce ne sont pas forcément de nouvelles fonctionnalités, mais elles permettent d’améliorer l’expérience utilisateur du système.

Un nouveau moteur de recherche dans l’explorateur

On attend toujours une refonte complète de l’explorateur de fichier de Windows qui ajouterait de la modernité à ce logiciel crucial. En attendant ce jour, l’explorateur évolue et propose un moteur de recherche rapide repensé.

On le trouve en haut à droite de l’interface et il permet de rechercher rapidement un fichier dans le dossier en cours d’exploration. Cette nouveauté cache une refonte plus profonde des algorithmes de recherche intégrés à Windows 10.

Cette refonte permet de limiter l’usage du disque de stockage, mais aussi du processeur de la machine. Le but est aussi de ne pas indexer de nouveaux fichiers dans le moteur de recherche pendant les piques d’utilisation de la machine, en jeu par exemple.

Les bureaux virtuels peuvent être renommés

L’une des nouveautés majeures de Windows 10 est la possibilité de créer des bureaux virtuels supplémentaires dans l’interface du multitâche.

Ces bureaux peuvent désormais être renommés pour les identifier plus facilement dans l’interface

Nouveaux Kaomojis ლ(╹◡╹ლ)

Saviez-vous qu’avec le raccourci « Win +. » il est possible de facilement ajouter des émojis à vos discussions grâce à un clavier dédié ?

Cette interface cache aussi les Kaomojis, des émojis populaires en Asie et utilisant les caractères spéciaux pour s’afficher. La nouvelle version propose de nouveaux Kaomojis. /ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Compteur de FPS pour la Xbox Game Bar

La Game Bar (Win + G) permet d’accéder rapidement à certaines fonctions en surimpression dans vos jeux. On a par exemple la liste des amis Xbox, ou encore la possibilité d’enregistrer l’écran.

La barre de jeu se dote désormais d’un compteur de FPS, ce qui sera parfait pour surveiller les performances de son PC.

Nouveautés du gestionnaire des tâches

Sans être totalement chamboulé, le gestionnaire des tâches évolue lentement, mais surement.

La nouvelle version identifie désormais correctement les SSD et les disques durs, et affiche la température de la puce graphique. Jusqu’à présent, un logiciel était nécessaire pour accéder rapidement à ses données, pourtant précieuses.

Nouveautés dans les paramètres

Mise à jour après mise à jour, Microsoft bascule les réglages du système vers la nouvelle application Paramètre. Pour Windows 10 2004, on a le droit à une rubrique de gestion de la souris plus complète. Il ne sera plus nécessaire d’aller dans l’ancien panneau de configuration pour cela.

La nouveauté la plus intéressante est sans aucun doute la nouvelle version des paramètres réseau. En un coup d’œil, on peut désormais voir sa consommation de data sur les différents réseaux auquel on est connecté et accéder rapidement aux paramètres dédiés.

Notifications

Les notifications ne changent pas pour Windows 10 2004, mais Microsoft offre beaucoup de nouvelles façons d’accéder rapidement aux réglages.

Désormais, il est possible de désactiver les notifications d’une application en cliquant directement sur une nouvelle notification à l’écran. Les réglages généraux sont également disponibles directement depuis le volet de notification. Enfin, ces réglages trient désormais par défaut les applications en plaçant en premier la dernière application à avoir envoyé une notification.

En d’autres termes, il n’a jamais été aussi simple de supprimer définitivement les notifications de certaines applications.

Les nouvelles fonctions

Cloud recovery

Microsoft a fait évoluer la fonction de récupération de Windows 10 pour qu’elle prenne moins d’espace de stockage. Désormais, Windows 10 se réinitialise à partir des fichiers système en cours d’utilisation. Cela signifie que si ces fichiers sont corrompus, il peut être impossible de réinstaller Windows.

C’est là qu’intervient le téléchargement dans le cloud. Il s’agit tout simplement d’une fonction intégrée à Windows qui va aller télécharger la bonne version sur les serveurs de Microsoft pour réinstaller proprement Windows 10.

Nouvelles options de sécurité

Activer le mode « sans mot de passe »

Windows Hello réunit toutes les méthodes de Microsoft pour se connecter sans entrer le mot de passe de son compte Microsoft. Il peut s’agir d’une identification biométrique (lecteur d’empreinte, reconnaissance faciale) ou d’un simple code PIN.

Avec Windows 10 2004, Microsoft passe à l’étape suivante et propose aux utilisateurs de désactiver l’identification par mot de passe. Cela va permettre de renforcer la connexion à la session.

Code PIN en mode sans échec

Qui n’est pas déjà passé par le mode sans échec de Windows pour réparer un problème de démarrage au système ? Ce mode très pratique démarre Windows dans un état minimal, censé garantir qu’il sera possible dans tous les cas d’arriver à la fin du démarrage du système.

Avec Windows 10 2004, Microsoft propose de se connecter sans mot de passe à sa session. La firme a donc ajouté le support de l’identification par code PIN dans Windows Hello pour le mode sans échec.

Changements matériels

Appairage simplifié en Bluetooth

La connexion d’un appareil Bluetooth dans Windows 10 n’est clairement pas une très bonne expérience. Windows 10 2004 améliore un peu la situation en améliorant la une connexion simplifiée pour les périphériques compatibles.

Cette connexion simplifiée apparait depuis Windows 10 1803 dans les notifications et permet en un clic de lancer l’appairage entre un PC et un périphérique Bluetooth.

La notification affichera désormais le nom du périphérique quand c’est possible, et il sera plus simple de supprimer la notification, si ce n’était pas avec l’ordinateur que l’on souhaitait appairer l’appareil.

DirectX12 Ultimate

La nouvelle version de Windows 10 intègre aussi des nouveautés pour DirectX12 qui seront intégrées à DirectX12 Ultimate. Il s’agit d’un nouveau set d’outils mis à disposition des développeurs et qui seront gérés aussi bien par les puces graphiques AMD et Nvidia sur PC, que par la Xbox Series X.

On peut noter le passage de DirectX Raytracing à la version 1.1 ou encore l’arrivée des technologies de Mesh Shader et Sampler Feedback.

Les caméras réseau

Les caméras connectées sont de plus en plus populaires pour sécuriser son foyer. La nouvelle version de Windows 10 permet de les gérer nativement. Elles seront accessibles directement dans l’interface de connexion aux périphériques.

Une fois la caméra connectée, l’application caméra de Windows pourra prendre des photos ou filmer une vidéo, il sera même possible de faire du streaming.

Changements pour les applications

Windows 10 2004 intègre aussi de nouvelles versions des applications de Microsoft.

Calculatrice

La nouvelle calculatrice de Windows 10 évolue vite depuis qu’elle fait parti d’un projet open source.

En attendant l’arrivée de la calculatrice graphique, cette nouvelle version propose une option lui permettant de rester toujours au-dessus des autres fenêtres. C’est assez pratique sur une machine avec un seul écran pour enchaîner rapidement les calculs.

Bloc-Note

L’application Bloc-Note est sans aucun doute l’une des applications les plus basiques intégrées à Windows depuis plus de 30 ans. Microsoft propose désormais cette application sur le Microsoft Store, et en profite pour ajouter un petit de lot de nouveautés.

Désormais il est possible de faire un « rechercher et remplacer » dans le texte, de zoomer pour agrandir l’affichage du texte, ou encore la gestion de l’UTF-8.

Clavier virtuel

Le clavier virtuel de Windows 10, particulièrement utile pour taper du texte sur les tablettes, évolue pour utiliser les technologies de Swiftkey, la célèbre application rachetée par Microsoft.

Les nouveaux algorithmes de suggestion sont disponibles en France et dans beaucoup d’autres langues.

Installation des applications MSIX

Il est très courant d’associer les nouvelles applications de Windows 10 avec le Microsoft Store, qui reste le circuit de distribution privilégié. Pourtant, Microsoft offre la possibilité d’installer ces applications directement avec un fichier MSIX (l’équivalent d’un fichier APK sur Android).

Cette possibilité demandait jusqu’à présent l’activation d’une option dans les paramètres de Windows. Ce n’est plus le cas. Il sera donc très simple d’installer une application MSIX en double cliquant simplement sur le fichier.

Quand sera disponible la mise à jour ?

Le développement de Windows 10 2004 est terminé, et les membres du programme Insider peuvent d’ores et déjà testé la version définitive dans la boucle lente.