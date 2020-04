Xbox Game Bar : l’overlay Windows 10 s’offre une boutique d’extension en commençant par XSplit, Intel et Razer

La Xbox Game Bar est l'overlay officiel de Windows 10 développé par Microsoft. La firme ouvre désormais la fonction aux développeurs tiers qui pourront proposer leurs propres widgets.

La Game Bar permet de gérer ses conversations et sa musiqueL’une des nouveautés les plus pratiques, et peut-être les moins connus, de Windows 10 est la Xbox Game Bar. Il s’agit d’une interface déclenchable avec le raccourci « Win + G », l’un des nouveaux raccourcis du système d’exploitation de Microsoft.

Un peu à la manière de ce que proposent Nvidia ou Steam, cette interface s’affiche en surimpression de votre jeu, c’est donc un « overlay ».

Cette interface permet notamment de prendre des captures d’écran ou enregistrer l’écran de son PC. Elle permet aussi depuis peu de contrôler la musique sur Spotify, gérer ses amis Xbox, ou encore surveiller les performances de la machine (CPU, GPU, RAM et FPS).

Lors de son Inside Xbox d’avril 2020, Microsoft a annoncé une nouvelle étape pour rendre cet outil plus pratique aux joueurs.

Une boutique de widget à télécharger

La Xbox Game Bar va désormais avoir le droit à une boutique d’extension directement accessible depuis l’overlay. Il sera possible de supprimer ou d’ajouter de nouveaux widgets à placer dans son interface.

Pour la présentation, Microsoft s’est déjà associée à deux partenaires. Le premier c’est XSplit, bien connu des streamers.

Avec ce widget, l’overlay va tout simplement pouvoir permettre au streamer de gérer ses scènes, ou encore surveiller son chat et son statut sur les différents services comme Twitch.

Razer est également partenaire de Microsoft et y intègre toutes les fonctions de Cortex. Il s’agit d’un logiciel permettant de libérer les ressources du PC en supprimant certaines applications en tâche de fond.

Ce widget permet aussi de surveiller ses gains de Razer Gold, une monnaie virtuelle inventée par le fabricant qui fait en quelque sorte office de programme de fidélité et offre des avantages, en échange de temps de jeu.

Enfin, Intel devrait aussi proposer une intégration à la Xbox Game Bar dès ce printemps.

Un kit de développement pour ajouter des extensions

Un peu à la manière des navigateurs web, Microsoft veut que des développeurs de tout horizon proposent des extensions pour la Xbox Game Bar. Le but est ainsi d’étendre les possibilités de la fonction en faire un véritable incontournable pour les joueurs.

On espère que d’autres acteurs, et notamment Discord, sauteront sur l’occasion pour renforcer leur intégration avec Windows 10.

Le kit de développement est déjà disponible, en beta pour le moment, sur le site de Microsoft.