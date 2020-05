Après plusieurs mois de tests, Microsoft a annoncé le lancement du déploiement de la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10. Un déploiement qui sera très progressif.

C’est sur le fil, à la toute fin du mois de mai, que Microsoft annonce le lancement du déploiement de la mise à jour éponyme de Windows 10. Il faut dire que la mise à jour a été très longtemps en test, mais la firme ne voulait probablement pas lancer le déploiement en plein confinement, et a sans doute attendu autant que possible pour appuyer sur le bouton. La mise à jour était arrivée en Release Preview à la fin du mois d’avril, il y a un mois environ.

Les nouveautés de la mise à jour

Windows 10 2004, c’est le nom de la version après l’installation de la mise à jour de mai 2020, propose quelques nouveautés intéressantes pour le système d’exploitation. Microsoft continue d’affiner l’interface de son système d’exploitation, et propose de nouvelles options de sécurité, une mise à jour majeure pour le sous-système Linux, un appairage simplifié pour les périphériques Bluetooth, mais aussi et surtout DirectX 12 Ultimate, l’API qui accompagnera l’arrivée de la Xbox Series X.

Pour en savoir plus, on vous recommande notre dossier complet réunissant toutes les nouveautés de la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10.

Pourquoi la mise à jour n’est pas proposée ? Quels sont les problèmes connus ?

Le déploiement de la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10 est progressif. Si la mise à jour n’est pas proposée, cela signifie probablement que Microsoft estime qu’il y aurait un problème avec l’installation de votre mise à jour sur votre machine. En effet, la firme a déjà répertorié les problèmes connus avec sa mise à jour dans sa documentation. On peut notamment citer des problèmes avec la connexion à un dock Thunderbolt, ou encore des redémarrages inattendus sur les machines « always on » ou « always connected ». Ce dernier problème devrait être corrigé à la mi-juin d’après Microsoft.

Comment télécharger et installer la mise à jour ?

Comme toujours, Microsoft a décidé de proposer un déploiement par phase pour la mise à jour de Windows 10. Cela signifie que la firme va dans un premier temps proposer la mise à jour uniquement à ceux qui en font la demande explicite, puis progressivement à l’ensemble du parc installé de machines sous Windows 10. Notez que pour demander la mise à jour, il faut avoir un ordinateur sous Windows 10 1903, ou 1909, les deux mises à jour lancées en 2019.

Pour faire cette demande de téléchargement, il suffit de se rendre dans les paramètres de Windows 10, puis dans la section Mise à jour et sécurité, puis dans Windows Update (l’écran par défaut). Alternativement, il suffit de faire une recherche (touche windows) et de commencer à taper « rechercher les mises à jour », dès les premières lettres Windows devrait vous proposer d’accéder au bon paramètre.

Choisir « Mise à jour et sécurité » Choisir « Rechercher des mises à jour »

Si vous n’avez pas de mises à jour déjà en attente d’installation, Windows 10 vous propose de « rechercher les mises à jour ». Si votre machine est éligible à l’installation de la mise à jour, cette dernière devrait rapidement être proposée par Windows Update.

Il suffit ensuite de choisir « télécharger et installer » la mise à jour.