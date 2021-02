Apple : le trousseau iCloud bientôt disponible sur Chrome pour Windows

Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs à cheval entre les écosystèmes d'Apple et de Microsoft : le trousseau iCloud pourra bientôt vous servir pour créer des mots de passe, les synchroniser et les utiliser directement depuis la version Windows de Google Chrome.

Le trousseau iCloud permet depuis des années aux utilisateurs d’iPhone, iPad, et Mac de générer et stocker des mots de passe forts dans un encart dédié de leur espace de stockage iCloud. Une fonctionnalité très pratique puisqu’elle permet à la fois de créer des mots de passe robustes et sécurisés, mais aussi de s’identifier en un clin d’oeil grâce au remplissage automatique.

Le problème ? Ce système était jusqu’à présent réservé aux appareils Apple et au navigateur de la firme à la pomme : Safari. La chose est en train de changer, avec le déploiement d’une extension pour Chrome qui nous permettra bientôt d’utiliser ledit trousseau sur le navigateur de Google.

Les mots de passe de votre iPhone bientôt accessible sur Chrome pour Windows

Accessible à cette adresse, l’extension Mots de passe iCloud pour Chrome peut dès à présent s’installer sur Chrome pour Windows. D’après sa description, elle permet « d’utiliser, avec Chrome sous Windows, les mêmes mots de passe robustes de Safari (…) ». Reste que pour fonctionner, cette extension doit être couplée à la dernière version en date d’iCloud pour Windows (12.0). D’après nos observations, cette version n’est pas encore disponible en France, du moins à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Quoi qu’il en soit, iCloud pour Windows v.12.0 ajoute un élément supplémentaire dans la liste des fonctionnalités disponibles : le fameux Trousseau iCloud dans lequel sont stockés les mots de passe de vos appareils Apple.

Comme le signale Engadget, un message apparaît lorsqu’on clique sur ce nouvel élément : « L’extension Mots de passe iCloud pour Chrome est requise ; téléchargez l’extension pour remplir automatiquement les mots de passe des sites web avec votre Trousseau iCloud ».

L’extension Mots de passe iCloud pour Chrome permettra d’utiliser les mots de passe créés en amont lors de sessions sur Safari, mais elle pourra aussi être utilisée, depuis Windows, pour créer de nouveaux mots de passe qui seront synchronisés automatiquement afin d’être utilisés sur vos appareils Apple, explique le site spécialisé.

L’arrivée de cette nouveauté est suffisamment rare pour être soulignée, Apple veillant à conserver de manière très hermétique ses services au sein de son propre écosystème de produits et de logiciels. Actuellement, l’application iCloud pour Windows 10 iCloud est la seule à être disponible sur l’écosystème de Microsoft, tout du moins si l’on excepte l’application Apple TV+ sur les consoles Xbox. Certaines rumeurs laissent néanmoins entendre qu’Apple pourrait prochainement ajouter de nouvelles applications au Microsoft Store, dont les applis Apple Music et Podcasts.