Pourquoi il ne faut pas tarder à installer la dernière mise à jour pour vos iPhone, iPad et Mac

Apple publie régulièrement des mises à jour du logiciel des iPhone, iPad et Mac, et il est parfois normal de traîner quand il s'agit de les installer. Cette fois-ci, ne traînez pas.

Comme précisé plus tôt cette semaine, Apple a déployé des mises à jour mineures qui apportent des correctifs critiques de sécurité. Les mises à jour iOS, iPad et macOS sont recommandées pour tous les utilisateurs, selon Apple. Ces dernières corrigent deux importantes vulnérabilités que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourraient rencontrer.

iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 et macOS Monterey 12.5.1

iOS 15.6.1 : Apple a publié cette semaine une petite mise à jour des iPhone qui inclut des correctifs de sécurité majeurs affectant deux composants : Kernel et WebKit. Les deux failles pourraient conduire à l’exécution de code avec des privilèges élevés. Rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone et appuyez sur Général puis sur Mise à jour logicielle pour l’installer.

iPadOS 15.6.1 : les mêmes mises à jour de sécurité qui se trouvent sur iOS ci-dessus sont incluses dans la mise à jour iPadOS 15.6.1. Pour mettre à jour votre iPad, accédez aux Paramètres sur votre iPad, puis Mise à jour générale et logicielle.

macOS Monterey 12.5.1 : macOS Monterey 12.5.1 inclut également deux mises à jour de sécurité importantes pour le noyau (CVE-2022-32894) et WebKit (CVE-2022-32893). Comme iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1, il ne faut pas tarder à mettre à jour votre appareil. Pour effectuer la mise à jour, accédez aux Préférences Système et cliquez sur Mise à jour du logiciel.

Les appareils Apple sont configurés, par défaut, pour que les mises à jour soient déployées automatiques, mais cela peut prendre longtemps avant qu’ils ne s’y mettent. Les mises à jour ne se déclenchent généralement pas à moins que les conditions soient idéales : le téléphone doit être chargé, branché et connecté au Wi-Fi. Il est plus rapide de vérifier les dernières mises à jour et de le faire manuellement.

