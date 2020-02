Google va grandement simplifier les SMS pour l’identification à deux facteurs

Comme Apple, Google cherche à simplifier et rendre plus « ludique » le recours aux SMS pour l'identification à deux facteurs. On apprend aujourd'hui que la firme teste actuellement une nouvelle méthode d'auto-complétion pour les SMS comprenant des codes à usage unique.

Dans un contexte où l’authentification à deux facteurs (2FA) devient de plus en plus courante, Google et Apple cherchent à simplifier le recours aux SMS véhiculant des codes à usage unique. Si les deux géants se sont récemment mis d’accord sur un nouveau protocole, qui devrait permettre d’en renforcer la sécurité tout en rendant la tâche toujours plus simple à l’utilisateur, Google déploie depuis peu, en test, une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière s’inspire beaucoup de ce qu’Apple fait depuis iOS 12 avec son application Messages. Elle permet en clair d’ajouter, en un clic seulement, un code à usage unique reçu par SMS dans un champ d’identification.

Une fonctionnalité actuellement en test sur Android Messages

Comme le rappelle Android Central, Google proposait jusqu’à présent une méthode de saisie permettant de copier / coller facilement un code reçu par SMS. Lors de la réception du message, le code 2FA était affiché avec une commande proposant de le copier aussitôt. Il ne restait plus qu’à le copier dans le champ requis pour finaliser son login.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google va un peu plus loin en lorgnant sans trop s’en cacher sur Apple. La réception d’un SMS à OTP (One-Time Passwords) suscitera l’apparition d’une petite fenêtre dynamique, permettant de remplir automatiquement le champ d’identification avec le code reçu quelques instants plus tôt. La chose ne demandera donc aucun effort de saisie particulier à l’utilisateur, qui n’aura qu’à taper dessus une fois pour passer à la suite.

Crédit : Android Police via Android Central

D’après Android Police, qui a pu tester ladite fonctionnalité (actuellement déployée de façon limitée), cette nouveauté fonctionne sur la version 20.04.12 des services Google Play et sur Android Messages version 5.5.096. Il semble par ailleurs que Google déploie cette nouvelle fonction d’autocomplétion directement depuis ses serveurs, sans qu’une quelconque mise à jour ne soit nécessaire. On apprend enfin que l’utilisation par défaut d’Android Messages n’est visiblement pas requise pour en bénéficier.

Comme souvent dans ce genre de situation, et surtout au regard du niveau de finition actuel de cette fonctionnalité, il semble que Google soit paré pour un déploiement à grande échelle dans les prochaines semaines… voire les prochains jours.