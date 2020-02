Pourquoi utiliser un VPN sur un smartphone ?

Quel est l’intérêt d’utiliser un VPN sur un smartphone ? L’usage d’un VPN n’est pas exclusif aux ordinateurs. Il a tout à fait sa place sur un smartphone en permettant de protéger et délocaliser sa connexion. Voici quelques exemples de ce qu’il est possible de faire avec un VPN installé sur son smartphone.

Puisqu’un smartphone est connecté en permanence à Internet, vous avez tout intérêt à l’associer à un VPN. Celui-ci permet de préserver vos données tout en localisation sa connexion ailleurs en France ou à l’étranger grâce à des serveurs situés partout dans le monde.

Un VPN comment ça marche ?

Pour protéger vos données depuis votre smartphone, il suffit de prendre un abonnement à un VPN puis de télécharger son application sur le Play Store. Celle-ci va alors proposer de se connecter à une liste de serveurs. Dans le cas de PureVPN, il est possible de choisir parmi une liste de 180 localisations et 2000 serveurs situés partout dans le monde. L’offre de PureVPN est d’ailleurs actuellement en promotion, à seulement 2,55 euros par mois pendant deux ans, l’un des tarifs les plus bas du marché.

L’application VPN va s’occuper de chiffrer la connexion entre le smartphone et le serveur. Les données qui vont y circuler — dans un sens ou dans un autre — seront alors inviolables. Hacker, agence gouvernementale et fournisseur d’accès à Internet seront incapables de savoir sur quels sites vous surfez ou quels fichiers vous téléchargez en examinant votre connexion à Internet.

Ça, c’est pour le fonctionnement théorique d’un VPN. Mais dans les faits, quelle est son utilité sur un smartphone ? Voici quelques éléments de réponse.

Pour garantir la sécurité de ses données

La faille commence à être bien connue : lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi public, il y a de bonnes chances que la connexion ne soit pas sécurisée. Le routeur peut être mal protégé ou un hacker peut avoir mis en place un hotspot Wi-Fi lui-même, de façon à vous espionner en examinant les sites que vous consultez et quels mots de passe vous entrez dans les formulaires.

Dans un aéroport, dans un café ou dans un hôtel, le premier réflexe à avoir lorsque vous vous connectez à un WiFi ouvert est d’activer un VPN. Le fait que la connexion entre votre smartphone et le serveur soit chiffrée vous garantit que personne ne peut espionner ce que vous faites.

Pour sécuriser la connexion à ses serveurs depuis son application, PureVPN utilise une clé de chiffrement AES (Advanced Encryption Standard, un algorithme de cryptage) 256 bits. Un type de chiffrement qui est aujourd’hui considéré comme inviolable et qui est recommandé par les services secrets américains eux-mêmes.

Pour le contournement des géoblocages : plus pratique qu’il n’en a l’air

Un VPN ne permet pas uniquement de sécuriser la connexion Internet de son smartphone. Il permet aussi de contourner les géoblocages. En délocalisant son adresse IP aux États-Unis, on peut ainsi faire croire à des applications que l’on est localisé de l’autre côté de l’atlantique.

Ce qui est très pratique pour des services de SVOD comme Netflix. Il suffit alors de lancer son VPN, de se connecter aux États-Unis, puis de lancer l’application de streaming. Celle-ci va automatiquement détecter que la connexion de l’utilisateur se trouve dans le pays du serveur VPN et proposer le catalogue du pays en question. Plus concrètement, si vous vous connectez à un serveur VPN américain, c’est le catalogue américain de Netflix qui s’affichera. Associé au mode hors-ligne de la plateforme, on vous laisse imaginer toutes les possibilités.

Notez toutefois qu’il faut encore que votre VPN soit capable de contourner le géoblocage de ces plateformes de SVOD. C’est le cas de PureVPN, qui est capable à la fois de contourner le géoblocage de Netflix, mais aussi de nombreuses autres plateformes de SVOD.

Pour les voyages à l’étranger : le contournement de la censure

Si vous partez en voyage en Chine ou dans des pays où l’accès à Internet est restreint, un VPN est tout simplement indispensable. Que ce soit pour l’accès à ses emails ou ses applications de messageries et de réseaux sociaux, un VPN permet d’outrepasser les blocages étatiques. Après tout, ce serait bête de partir en vacances à l’autre bout du monde et de ne pas partager vos escapades à vos amis restés en France…

PureVPN : un VPN performant pour tous les appareils à partir de XX euros/mois

PureVPN dispose d’une des meilleures applications mobiles du moment, que ce soit sur Android ou sur iOS. L’une des particularités de son application est de permettre de choisir l’usage que l’on veut faire du VPN : streaming, téléchargement de fichier, sécurité, contournement de la censure… En quelques clics vous êtes connectés au serveur dont vous avez besoin.

PureVPN est un fournisseur de VPN parmi les plus efficaces et les moins chers du marché. Il propose actuellement une offre spéciale sur son abonnement de deux ans, à 2,55 euros par mois seulement. Cette offre est d’autant plus intéressante qu’elle permet de partager son abonnement sur 5 appareils et qu’elle bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours. Vous avez donc plus d’un mois pour savoir si elle correspond parfaitement à vos besoins en mobilité !