NordVPN a 9 ans : pourquoi cette expérience compte autant ?

NordVPN vient de fêter ses 9 ans d’existence. L’occasion pour le plus célèbre et recommandable fournisseur de VPN de mettre en place de nouvelles promotions. Pour chaque souscription à un abonnement de deux ans, un mois, un an ou deux ans d’abonnement supplémentaire sont offerts gratuitement.

Avec neuf ans au compteur, l’expérience dans le domaine du VPN de NordVPN est désormais conséquente. Pour ce neuvième anniversaire, NordVPN a lancé une nouvelle promotion sur son abonnement de deux ans. Une promotion qui se termine dans quelques jours désormais, mieux vaut donc se dépêcher d’en profiter.

Durant les prochains jours, l’abonnement de deux ans à NordVPN voit son tarif mensuel passe à 2,97 euros par mois. Le cadeau d’anniversaire, c’est que chaque nouvelle souscription permet de profiter automatiquement d’une période d’abonnement supplémentaire gratuite d’un mois, d’un an ou deux ans. Cette période supplémentaire est tirée aléatoirement une fois son abonnement validé. Un email vous informe ensuite de la période supplémentaire gratuite remportée.

Un VPN possède de nombreux usages. Il permet aussi bien de contourner les géoblocages (pour accéder aux catalogues étrangers des plateformes de vidéo par exemple), que d’améliorer la confidentialité de sa connexion. Dans le cas de NordVPN, cette confidentialité est renforcée par le fait que l’entreprise audit régulièrement ses serveurs par une société d’audit externe afin de bien démontrer qu’il ne conserve absolument aucun registre de l’activité de ses utilisateurs.

Pourquoi l’expérience de NordVPN compte autant

NordVPN est une référence dans le monde du VPN. Son service associe tout ce que l’on peut attendre d’un bon VPN : une application facile à prendre en main, des serveurs nombreux et rapides, une confidentialité garantie et un SAV accessible en français 24/24h et 7/7 jours.

Son application, intégralement traduite en français, est disponible sur pratiquement tous les appareils qui peuvent se connecter à Internet : smartphones (Android ou iOS), ordinateurs (Mac, Windows ou Linux), TV connectée et il existe même des applications pour Chrome ou Firefox.

Cette application est très facile à prendre en main. Vous avez juste besoin de confidentialité ? Il suffit de cliquer sur le bouton “Connexion rapide” pour se connecter immédiatement au serveur VPN le plus rapide et plus proche de vous pour que la connexion soit immédiatement chiffrée et donc inviolable.

Vous avez besoin de délocaliser votre connexion aux États-Unis pour accéder au catalogue américain de Netflix ? Rien de plus simple : il suffit de cliquer sur les États-Unis sur la carte du monde affichée dans l’application pour être aussitôt connectée à un serveur américain. Chez NordVPN, l’accès à Netflix US fonctionne aussi simplement et ne demande aucune compétence particulière en informatique.

Les serveurs, justement, c’est ce qui explique pourquoi NordVPN est considéré comme une valeur sûre du marché des VPN. NordVPN en possède plus de 5500 à travers le monde. Ce qui signifie concrètement que vous pouvez délocaliser votre adresse IP dans pratiquement n’importe quel pays du monde pour contourner les géoblocages.

Nombreux, ces serveurs ont l’avantage de ne jamais saturer. Ils sont rapides, quel que soit l’usage : vidéo en streaming, navigation sur le web, téléchargement en peer to peer et même jeu vidéo en réseau.

NordVPN a également profité de ces neuf années d’expérience pour développer son propre protocole de connexion VPN : NordLynx. C’est une avancée technique importante dans le monde du VPN. Elle a un double avantage : elle améliore les débits et surtout garantit encore plus la confidentialité des données des utilisateurs du service.

30 jours pour être convaincu

Pour se convaincre de la qualité du service de NordVPN, il suffit de le tester. Ce qui est possible, car NordVPN propose une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours sur son abonnement de deux ans. Concrètement, une fois la souscription à l’abonnement effectué, vous pouvez revenir sur votre décision sous 30 jours en contactant le SAV français par mail ou par chat.

L’offre anniversaire de NordVPN avec l’abonnement de deux ans au prix de 2,97 euros par mois et l’ajout de mois ou d’années gratuits se termine dans quelques jours. Tous les détails se trouvent sur le site de NordVPN.