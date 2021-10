OVH ne répond plus, des milliers de sites et de services sont inaccessibles

OVH est en train de subir une panne générale, des milliers de sites internet sont inaccessibles depuis 9h30 ce mercredi 13 octobre 2021.

A quelques jours de l’introduction en Bourse d’OVHCloud, prévue ce vendredi sur Euronext Paris, les sites hébergés chez OVH ne répondent plus depuis 9h30 ce mercredi 13 octobre.

Depuis 9h30, de très nombreux sites internet de répondent plus. Il est impossible de connaître, pour le moment, les raisons de cette panne mais le site DownDetector confirme les problèmes d’accès. Cette panne touche tous les serveurs d’OVHCloud, y compris leur site institutionnel.

D’après OVHCloud, une mise à jour d’un routeur était prévue ce matin, cela ne devait pas théoriquement entraîner d’arrêt des services. Néanmoins, sur Twitter, un utilisateur a fait remarquer qu’il était possible de se connecter aux machines du datacenter à Gravelines en IPv6, le routage IPv4 semble poser soucis. Ce qui semble écarter l’hypothèse d’un incendie.

Network and racks:: VIN/DC: We will do a maintenance on our routers on VIN DC to improve our routing.

Maintenance is planned for 13/Oct/21 9:00 AM to 10:30 AM ( UTC+2). No impact expected, device will be isolated before the change. https://t.co/n9NjpGICrU #ovh

