Éteignez-vous votre box internet la nuit ou quand vous vous absentez ?

La consommation d'une Livebox 5 représente environ 57 kWh par an, soit 10 euros. De quoi s'interroger : êtes-vous de ceux ou celles qui coupent internet le soir venu ou lorsque vous partez en vacances ?

En début de semaine, nous avons rédigé un article concernant la consommation des différentes box internet afin de vérifier s’il était correct ou non de dire qu’une box peut consommer annuellement autant qu’un petit frigo. L’objectif était bien entendu de vous renseigner sur l’utilité réelle d’éteindre votre box lorsque vous ne l’utilisez pas.

À l’arrivée, nous avons constaté que notre Livebox 5, avec sa consommation de 57 kWh par an, est loin des 200 kWh dont a besoin un réfrigérateur. Mais certaines box peuvent effectivement s’en approcher, comme la Freebox Delta avec ses 150 kWh par an environ.

Si la comparaison avec le frigo est donc un peu abusive, cela nous a tout de même rappelé le coût annuel de la consommation électrique de ces box : entre 10 et 25 euros.

Et vous, vous la coupez votre box ?

Cette affaire nous a amenés à nous demander : combien d’entre vous coupent leur box la nuit ou lorsqu’ils s’absentent ? Si vous le faites, quel est votre objectif dans la manœuvre ?

On l’a vu, le fait d’éteindre sa box la nuit représente donc un gain sur la facture d’électricité plutôt modeste, mais réel, qui peut suffire à en convaincre certains. L’argument écologique peut aussi pencher dans la balance et pousser des utilisateurs à appuyer sur off le soir venu. Il existe aussi des personnes qui préfèreront couper les appareils électroniques la nuit, de peur qu’un accident n’arrive.

C’est donc la question que nous avons choisi de vous poser dans notre sondage de la semaine.

Chargement Éteignez vous votre box internet la nuit ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, pour faire des économies

Oui, pour sauver la planète

Oui, car j'ai peur d'un incendie

Non, ça ne sert à rien

Non, c'est trop contraignant

Non, je n'y ai même pas pensé

Les habitué·e·s de ce format le savent bien, nous apprécions toujours que vous nous racontiez un peu plus en détail en commentaires pourquoi tel ou tel choix à votre préférence. En fin de semaine, nous publierons les résultats de ce sondage accompagnés des commentaires les plus intéressants à nos yeux, alors n’hésitez pas !

