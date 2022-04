pCloud : plus besoin d’abonnement pour profiter du stockage en ligne, avec ce service à vie

Pour le travail ou le divertissement, on a toujours besoin d'un espace de stockage en ligne. Et parmi toutes les offres disponibles sur le marché, le Suisse pCloud propose une solution unique : un service à vie. Une offre qui possède en plus le mérite d’être en promotion.

Si nos smartphones prennent des photos et des vidéos de plus en plus réussies, c’est souvent en dépit de l’espace de stockage, qu’il soit local ou dans le cloud. Pour soulager la mémoire de nos smartphones et ordinateurs, les services de stockage en ligne se sont naturellement multipliés.

Mais les services gratuits connaissent leurs limites : un espace de stockage souvent restreint avec peu d’options. Quant aux services payants, ils sont souvent très onéreux sur la durée, avec un prélèvement mensuel parfois aussi cher qu’un forfait téléphonique. Surtout que si vous ne payez plus, vous perdez l’accès à vos précieux fichiers.

De son côté, pCloud, un spécialiste du cloud basé en Suisse, met en place une alternative intéressante. Il propose deux formules de stockage (500 Go et 2 To) “à vie”. C’est-à-dire que vous ne payez qu’une seule fois et que vous pouvez profiter des avantages de pCloud aussi longtemps qu’il vous plaira. Et à l’occasion de Pâques, pCloud met en place une belle promotion sur ses formules à vie. L’abonnement pCloud Family (jusqu’à 5 utilisateurs bénéficient chacun de 2 To de stockage) couplé au service de chiffrement pCloud Encryption est facturé 400 euros au lieu de 1880 euros. Une remise de 79 % pour un service qui vous accompagnera toute votre vie.

Attention, car si la promotion dure jusqu’au 18 avril prochain, le prix de l’offre commencera à augmenter de 3 euros par heure à compter du 15 avril (8 heures du matin) jusqu’à la date butoir.

Une interface claire et intuitive

Si le but premier d’un service de stockage en ligne est de conserver des documents dans le cloud, encore faut-il pouvoir le faire facilement. Et c’est là la première force de pCloud : mettre à disposition une interface claire, entièrement en français et dont l’usage est à la portée de toutes et tous. Il suffit en effet d’un simple glisser-déposer d’un fichier sur l’interface pour le stocker dans le cloud en quelques secondes.

La clarté de l’interface et son moteur de recherche permettent également de retrouver très rapidement ses documents favoris, au lieu de perdre de précieuses minutes dans des sous-menus cachés au fin fond d’un disque dur.

Du stockage au partage, tout se fait sans ombrage

En fonction de vos besoins, pCloud met à disposition 500 Go ou 2 To de stockage. Une quantité de mémoire équivalente à celle que l’on retrouve dans la plupart des disques durs et autres SSD disponibles actuellement sur le marché. Vous aurez donc largement la place de stocker toutes vos vidéos, photos, morceaux de musique ou vos travaux.

Le Suisse a également rendu le partage de documents simple comme bonjour. Vous pouvez générer des liens de téléchargement qui vous permettent de partager vos fichiers avec les personnes disposant dudit lien. Ces dernières n’ont même pas besoin d’avoir un compte pCloud pour accéder au dossier contenant le fichier cible. Mieux, grâce à ce lien, vos proches peuvent aisément visualiser ou télécharger tous les documents ou fichiers présents dans le dossier partagé.

L’autre avantage des liens de téléchargement est qu’ils permettent d’accéder aux photos et vidéos dans leur qualité originelle. Vous n’obtiendrez donc pas un fichier compressé — moins beau et détaillé — comme c’est le cas lors du partage via une messagerie en ligne.

Une accessibilité absolue

Un bon service de stockage en ligne se doit d’être accessible partout. Et à ce niveau, pCloud fait un sans faute. Vous pouvez accéder à votre compte depuis le navigateur Web, avec même une extension (Chrome, Opera et Mozilla) qui permet de sauvegarder vos fichiers directement sur votre compte sans utiliser le “Enregistrer sous”.

Une application desktop pCloud Drive est également de la partie. Celle-ci, compatible aussi bien avec Windows que macOS ou Linux, agit comme un disque dur virtuel sur lequel vous pouvez sauvegarder les fichiers de votre ordinateur ou gérer votre compte. La fonction pCloud Backup se charge même de conserver automatiquement sur le cloud les fichiers sélectionnés sur votre PC. L’assurance, si jamais un problème survenait sur votre machine, de ne pas perdre vos précieux documents et travaux.

Les utilisateurs nomades, quant à eux, peuvent accéder au service pCloud depuis leur mobile, via l’application dédiée, disponible sur le Google Play Store ou l’App Store.

Quel que soit le logiciel utilisé, la synchronisation se fait en temps réel, ce qui permet d’accéder à la dernière version de chaque fichier où que vous soyez. Une fonctionnalité particulièrement appréciable lors du travail collaboratif à distance. Plus besoin d’attendre 24 heures que des modifications soient prises en compte sur un fichier texte par exemple.

Quelle sécurité offre pCloud ?

Alors que les vols de données privées se sont multipliés ces dernières années, pCloud a mis la sécurité au cœur de sa stratégie de stockage. Basé en Suisse, pCloud applique les lois du pays en matière de protection de la vie privée, parmi les plus strictes d’Europe. L’entreprise respecte par ailleurs les consignes RGPD mise en place par l’Union européenne. Enfin, bien qu’ils possèdent des serveurs situés en Europe et aux États-Unis, pCloud ne transférera pas vos fichiers d’une région à l’autre sans votre consentement. Toutes vos données resteront sur la région de votre choix.

Pour ce qui est de la protection pure de vos documents, pCloud utilise un cryptage TLS/SSL, appliqué dès qu’un fichier est transféré depuis votre appareil vers un serveur. Qui plus est, vos fichiers sont stockés dans au moins trois serveurs, avec cinq copies, localisées à différents endroits d’un même data center. Une sécurité supplémentaire en cas de panne d’une machine.

Enfin, pCloud permet aussi de souscrire au service pCloud Encryption afin de chiffrer vos fichiers les plus sensibles directement sur votre appareil. De quoi accroître la sécurité de vos archives les plus précieuses grâce à un mode passe sécurisé créé par vous, et pour vous.

Un service en promotion pour Pâques

Si pCloud propose un abonnement annuel, ses formules les plus intéressantes restent les souscriptions “à vie” qui ne demandent qu’un seul paiement.

Des forfaits d’autant plus attrayant qu’ils sont actuellement en promotion. En effet, pCloud offre une remise immédiate de 79 % sur le combo pCloud Family (2 To + jusqu’à 5 utilisateurs) + pCloud Encryption. Une baisse qui fait tomber le coût du pack à 400 euros. Mais dépêchez-vous, car si la promotion dure jusqu’au 18 avril prochain, le prix de l’offre commencera à augmenter de 3 euros par heure à compter du 15 avril 8 heures jusqu’à la date butoir.