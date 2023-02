Yahoo : le moteur de recherche pourrait revenir d’entre les morts

Si Yahoo (anciennement Yahoo!) existe toujours en tant que moteur de recherche, sa popularité est devenue très restreinte avec le temps. Cependant, on voit de plus en plus d'allusions qui font état d'un retour en force du moteur de recherche.

Sur le marché de la recherche en ligne, Google domine toujours et de loin. Derrière lui, une myriade d’autres moteurs de recherche plus confidentiels, à l’instar de Yahoo. Celui-ci a pourtant vécu ses heures de gloire jusqu’à il y a une bonne dizaine d’années (déjà !). De plus en plus d’indices collectés par Search Engine Land nous apprennent que Yahoo pourrait revenir sur le devant de la scène prochainement.

Une offre d’emploi publiée par Yahoo

Le premier indice est nul autre qu’une offre d’emploi pour le poste de « Manager Principal Produit, Yahoo Search ». Elle a été publiée il y a quelques semaines et on peut y lire : « Nous recherchons un chef de produit pour la recherche chez Yahoo. Nous recherchons des personnes désireuses de dépasser le statu quo pour changer la façon dont les gens utilisent la recherche et interagissent avec. »

Ce chef de produit aura la lourde tâche d’élaborer une feuille de route en matière de recherche et de diriger les équipes. Yahoo ajoute ceci : « Vous déterminerez ce qui est prioritaire pour nos clients dans nos expériences de recherche ». Le directeur général et vice-président de l’entreprise, Brian Provost, a repartagé l’annonce sur LinkedIn et, pour lui, « il y aura tellement d’innovations dans la recherche dans les années à venir et il n’y a pas beaucoup d’endroits où vous pouvez immédiatement avoir un impact aussi important ».

Un PDG expérimenté à la tête de Yahoo

Ce que fait surtout remarquer Search Engine Land, c’est que le PDG de Yahoo, Jim Lanzone, qui est arrivé à la tête de l’entreprise en septembre 2021, a un parcours intéressant. Il y a travaillé chez Ask.com durant sept ans, arrivant jusqu’au poste de PDG en 2006. Durant ces quelques années, il a pu apporter plusieurs innovations au service en matière de recherche. Il a également été PDG de CBS Interactive puis de Tinder.

Greg, I think you and Barry know – there are always new ways around the mountain. No reason to go straight at it. But we’re excited to start exploring again…and will be patient figuring it all out. — Jim Lanzone (@jlanzone) January 31, 2023

Jim Lanzone a l’air confiant sur le retour en force de Yahoo puisque, sur Twitter, il a indiqué : « nous sommes ravis de recommencer à explorer… et nous serons patients pour tout découvrir ».

Yahoo Search réactive son compte Twitter

Depuis quelques jours, le compte Yahoo Search sur Twitter a été réactivé et de nouveaux tweets ont été publiés. L’un déclare : « Nous venons juste rappeler à tout le monde que nous avons fait de la recherche avant que ce ne soit cool. »

Just popping in to remind everyone that we did search before it was cool. BRB making it cool again. — Yahoo Search (@YahooSearch) January 20, 2023

Que prépare Yahoo pour son retour sur la recherche en ligne ?

Si pour le moment aucun indice ne permet de deviner quelle stratégie adoptera Yahoo pour faire son grand retour, on peut tout de même émettre quelques hypothèses.

Google étant généraliste, ses « concurrents » (à savoir d’autres entreprises sur le même marché, mais pas forcément qui lui prennent des parts), sont nombreux à tenter de se démarquer. Il y a par exemple Ecosia qui sensibilise à l’écologie, Qwant au ciblage publicitaire ou encore DuckDuckGo pour la vie privée. On peut penser que Yahoo tente aussi de se démarquer par rapport à Google pour tenter de renverser la tendance.

Le moteur de recherche pourrait se tourner vers l’écologie ou les questions de vie privée, qui sont deux thématiques auxquelles les internautes sont de plus en plus sensibilisés. L’autre grande innovation du moment et que l’on attend sur la recherche en ligne, c’est l’arrivée des chatbots d’intelligence artificielle pour faire de la recherche. En bref, ChatGPT connecté à Internet. On sait que Google met les bouchées doubles sur l’IA et que Microsoft veut intégrer ChatGPT à Bing. En Chine, le géant Baidu prépare un système similaire, qui n’est pas basé sur GPT-3.

Yahoo pourrait lui aussi emboîter le pas, bien que ce fonctionnement pose des questions de rentabilité. Faire fonctionner une intelligence artificielle comme ChatGPT demande une puissance de calcul importante. De plus, les réponses d’un chatbot de recherche pourraient ne pas intégrer d’annonces publicitaires, ce qui pourrait mettre en danger les moteurs de recherche qui l’ajoutent.

