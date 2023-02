Twitter : Elon Musk va faire payer la double authentification par SMS, voici comment la désactiver

Pour profiter de l’authentification à deux facteurs par SMS, il faudra désormais s’abonner à Twitter Blue. Pour les non-abonnés qui ont activé cette technique, il faudra la supprimer, au risque de perdre l’accès à votre compte.

Sur Twitter et comme sur beaucoup d’autres applications, il existe trois principales techniques de double authentification pour renforcer la sécurité de son compte : par SMS, par une application d’authentification telle que Google Authenticator et par une clé de sécurité.

Problème : pour profiter de la 2FA par SMS, il faudra désormais payer Twitter. En effet, seul l’abonnement Twitter Blue offrira ce type de fonctionnalité, apprend-on dans un billet de blog officiel. En France, ce forfait est pour rappel facturé 11 euros par mois.

Des abus, selon Twitter

Pour justifier ce choix, la plateforme à l’oiseau bleu explique que ce protocole a fait l’objet d’abus de la part de personnes malveillantes, sans rentrer dans les détails. Elle estime donc plus judicieux de basculer sur une double authentification via une application dédiée ou une clé de sécurité.

Le journaliste Maxime « OtaXou » Lancelin-Golbery, qui a visiblement activé la 2FA par SMS sans être abonné à Twitter Blue, a reçu un message on ne peut plus clair :

« Seuls les abonnés à Twitter Blue peuvent utiliser l’authentification à deux facteurs via SMS. Quelques minutes suffisent à la supprimer. Vous pouvez toujours utiliser l’application d’authentification et les méthodes recourant à une clé de sécurité ».

HAHAHAHA Twitter sous Elon Musk pic.twitter.com/deGwFlWnJk — OtaXou (Maxime) (@OtaXou) February 18, 2023

La suite du message ne passe par quatre chemins : si vous ne respectez pas cette règle, vous n’aurez tout simplement plus accès au réseau social. « Pour éviter de perdre votre accès à Twitter, supprimez l’authentification à deux facteurs via SMS avant le 19 mars 2023 ». Le 19 mars étant visiblement la date butoir fixée par l’entreprise. Rassurez-vous, les deux autres techniques sont toujours d’actualité, mais elles sont peut-être moins pratiques.

Pour Maxime « OtaXou » Lancelin-Golbery, cette décision revêt des intérêts financiers. « Le deux facteurs via SMS est moins sécurisé que via appli, mais les serveurs qui gèrent les textos coûtent plus cher », explique-t-il. Pour lui, cela permettra à Twitter de « faire des économies de bout de chandelle, et potentiellement pousser vers Blue les moins techos ».

Comment désactiver la double authentification par SMS sur Twitter ?

Dans tous les cas, Twitter ne vous laisse pas le choix si vous ne souhaitez pas vous abonner à Twitter Blue. Pour désactiver cette méthode, il faut donc se rendre dans les paramètres de compte et respecter le chemin suivant :

Paramètres de confidentialité ;

Sécurité et accès au compte ;

Sécurité ;

Authentification à deux facteurs ;

Décocher SMS.

