5 minutes : c’est le temps qu’il vous faut pour créer un site internet avec Hostinger

Comment monter un portfolio, un blog ou une boutique en ligne lorsqu’on ne possède aucune connaissance technique ? Une question épineuse dont la réponse tient pourtant en un mot : Hostinger.

La création d’un site internet, quel qu’il soit, requiert la mise en œuvre de plusieurs savoir-faire assez pointus. Du design à l’UX en passant par le SEO (le fameux référencement) et le socle technique, il faut généralement l’intervention de personnes aux compétences variées pour obtenir un site fonctionnel et agréable à utiliser. Difficile, donc, de se lancer lorsque l’on est seul et que l’on ne maîtrise pas, ou peu, les compétences nécessaires. Cela signifie-t-il qu’il est impossible de créer soi-même un site internet pour concrétiser une idée que l’on a eue ? Pas tout à fait.

C’est là qu’intervient Hostinger. Assez méconnue il y a encore quelques années, la société est désormais considérée comme l’une des étoiles montantes de l’hébergement web. La raison : des performances satisfaisantes à tous égards, une politique tarifaire attractive et une offre de services particulièrement fournie. Plus particulièrement, Hostinger met à disposition de ses utilisateurs une ribambelle d’outils permettant de concrétiser simplement et rapidement leurs envies ou leurs besoins. De quoi, par exemple, créer et mettre en ligne un site internet ou e-commerce en quelques minutes.

De l’idée au design : laissez-vous guider par l’IA

Avec Hostinger, créer son site internet n’a jamais été aussi simple. Pourquoi ? Parce que l’hébergeur ne se contente pas de vous proposer un espace pour abriter votre site et ses données, ou les moyens d’acquérir un nom de domaine pour votre projet. Non, Hostinger met à la disposition de ses utilisateurs un écosystème complet pour créer, mettre en ligne et administrer son site, sans aucune connaissance préalable. Le secret ? Des outils qui utilisent l’intelligence artificielle pour vous mâcher le travail.

Une fois connecté au hPanel, l’interface de gestion maison (dérivée de cPanel), il suffit de visiter la section Site Web et de choisir l’option « Créer ou migrer un site web » pour lancer le processus. Une série de questions vous sera alors posée pour délimiter les contours de votre projet et vous guider vers la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre niveau de compétence. Si vous manquez d’expérience en la matière, le créateur IA prendra le relais. Il vous suffira alors de choisir un nom pour votre site, son type (blog, portfolio, site e-commerce, etc.) et à ajouter une description pour lancer le processus.

IA oblige, plus la description est longue et précise, plus vous obtenez un résultat proche de vos attentes. Un indicateur sous le champ de texte vous permet d’ailleurs de savoir si l’IA à suffisamment de matière pour travailler. Outre la direction et le ton que vous souhaitez donner à votre site, vous pouvez aussi indiquer les rubriques que vous désirez voir apparaître (catégories, à propos, formulaire de contact), les couleurs à favoriser ou toute autre information qui vous paraît importante.

Ces éléments seront étudiés par l’IA qui ne mettra pas plus de quelques minutes pour vous livrer le fruit de son travail. Une base solide, propre et fonctionnelle que vous pourrez ensuite personnaliser à l’envi depuis l’interface de gestion du site.

Modifier et personnaliser son site sans aucune connaissance technique : c’est possible

Maintenant que l’intelligence artificielle d’Hostinger vous a fourni une base de travail saine, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de vous approprier votre futur site. Ajout de sections, de pages, d’images ou de vidéos, modification des polices de caractères, de la forme des boutons, des couleurs de l’interface : à vous de voir ce qui vous sied le plus. L’intégralité des éléments de votre site est ainsi paramétrable afin de coller le plus possible à votre vision des choses. Au-delà du simple aspect cosmétique, cette interface vous permet aussi de créer et d’intégrer des posts à votre site pour le remplir avant son lancement.

Pour vous aider à aller un peu plus loin, Hostinger propose aussi une série d’outils qui s’appuient sur l’intelligence artificielle pour améliorer différents aspects de votre site. Outre un générateur d’image, pour créer des visuels originaux pour habiller les différentes sections de votre projet, vous pouvez découvrir :

AI Logo Maker : comme son nom l’indique, cet outil permet de créer en quelques secondes un logo pour votre site. Comme précédemment, il vous suffira de décrire ce que vous souhaitez, donner un ton, et laisser l’IA faire son office ;

comme son nom l’indique, cet outil permet de créer en quelques secondes un logo pour votre site. Comme précédemment, il vous suffira de décrire ce que vous souhaitez, donner un ton, et laisser l’IA faire son office ; Rédacteur IA : avec cet outil, choisissez un sujet global (santé, mode, art, jeu vidéo) ainsi qu’une catégorie pour que l’IA génère de courts textes à intégrer ou bon vous semble. Un outil idéal pour ajouter une description à une catégorie par exemple ;

: avec cet outil, choisissez un sujet global (santé, mode, art, jeu vidéo) ainsi qu’une catégorie pour que l’IA génère de courts textes à intégrer ou bon vous semble. Un outil idéal pour ajouter une description à une catégorie par exemple ; AI Blog Generator : vous souhaitez lancer votre projet rapidement et vous référencer sur certains sujets ? Cet outil est fait pour vous puisqu’il permet de générer rapidement des articles à intégrer sur votre site. Choisissez le ton de l’article, sa longueur, ainsi qu’une description du contenu que vous souhaitez obtenir et laissez l’IA faire son office ;

vous souhaitez lancer votre projet rapidement et vous référencer sur certains sujets ? Cet outil est fait pour vous puisqu’il permet de générer rapidement des articles à intégrer sur votre site. Choisissez le ton de l’article, sa longueur, ainsi qu’une description du contenu que vous souhaitez obtenir et laissez l’IA faire son office ; Heatmap IA : cette fonctionnalité vous aide à optimiser l’expérience utilisateur de votre site. En l’utilisant, vous obtenez une cartographie qui prédit les principaux points sur lesquels se porteront les yeux de vos visiteurs. Une bonne manière de savoir où positionner les éléments les plus importants et quels endroits bichonner.

Afin de vous accompagner dans la personnalisation de votre site, vous pourrez aussi retrouver une « liste de configuration du site », une sorte de to do list qui récapitule les étapes à suivre avant de lancer votre site sur la toile. Elle comporte notamment un volet dédié à l’optimisation SEO pour vous aider à vous positionner correctement en utilisant les bons mots clefs.

Nom de domaine et mise en ligne : c’est Hostinger qui gère les détails techniques

Hostinger ayant vraiment à cœur de vous faciliter la vie, la procédure de mise en ligne de votre futur site est simple comme bonjour. Si vous possédez déjà un nom de domaine, vous pouvez le connecter en quelques clics à votre site. Si vous n’en possédez pas, Hostinger vous aide à en sécuriser un en faisant toutes les démarches ad hoc.

Pas besoin non plus de vous occuper de configurer quoi que ce soit. La grande force d’Hostinger réside dans sa solution d’hébergement infogérée. Une solution clefs en main qui comprend l’installation de WordPress, des mises à jour régulières, ainsi qu’une analyse des vulnérabilités de WordPress afin d’assurer la sécurité de votre site.

Ce point est d’ailleurs au cœur du dispositif d’Hostinger. L’hébergeur propose ainsi un analyseur de logiciels malveillants, un pare-feu et une protection contre les attaques DDoS. Il utilise la solution Cloudflare pour protéger vos DNS et parer à toute éventualité. Gestion, configuration ou protection de votre site sont ainsi entièrement pilotées par une infrastructure professionnelle et expérimentée, sans que vous ayez à vous préoccuper de quoi que ce soit sur le plan technique. Un avantage indéniable.

Créez votre site internet à partir de 1,99 euro par mois

Si jamais vous souhaitez lancer dès aujourd’hui votre site internet, rien de plus simple. Il vous suffit d’aller faire un tour sur le site d’Hostinger afin de sélectionner l’un de ses trois plans d’hébergement : Premium, Business ou Cloud Startup. Si les deux derniers se destinent à des publics plutôt professionnels ou expérimentés, le plan Premium s’avère, de son côté, idéal pour monter un premier site.

Dans les grandes lignes, cette offre vous permet de :

créer jusqu’à 100 sites internet ;

disposer de 100 Go de stockage pour vos sites ;

obtenir des certificats SSL gratuits en illimité ;

bénéficier d’un e-mail et d’un nom de domaine gratuitement ;

sauvegarder votre site et son contenu chaque semaine ;

avoir une bande passante illimitée pour votre site.

À cela viennent évidemment s’ajouter tous les outils de conception et de gestion mentionnés plus tôt, pour constituer une offre complète et surtout, très accessible. Car le dernier atout dans l’escarcelle d’Hostinger reste sans conteste son positionnement tarifaire. En ce moment, le plan Premium bénéficie d’une réduction de 85 % lorsque l’on opte pour un engagement de deux ans. De quoi faire baisser la facture mensuelle à 1,99 euro seulement. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent enfin franchir le pas et créer leur propre site web.