Avec Freelance Informatique, faire carrière dans le développement Web est encore plus simple

Que vous soyez développeur Web débutant ou confirmé en freelance, se faire un nom et trouver des clients n'est pas toujours simple. C’est là qu’intervient la plateforme Freelance Informatique, qui met en relation développeurs et entreprises.

Bien qu’ils soient activement recherchés par les entreprises, les développeurs indépendants font face aux mêmes problématiques que tous les travailleurs en freelance : trouver des missions et réussir à se constituer un carnet de clients réguliers.

Si le bouche-à-oreille peut aider, le moyen le plus efficace reste encore de passer par des plateformes comme Freelance Informatique. Celle-ci se charge de mettre en contact les entreprises et les développeurs, via un système de profils et de petites annonces.

Un bon coin pour les développeurs

La plateforme Freelance Informatique se veut le mélange parfait d’un site de petites annonces et d’un réseau social professionnel. Sur ce site, les développeurs peuvent créer leur propre page de profil. Page sur laquelle ils peuvent renseigner leur CV, leurs expériences professionnelles, leur formation et bien entendu leurs compétences techniques. Le bon moyen de trouver en un clin d’œil un expert en cybersécurité, un développeur en Python ou HTML ou encore un UX designer.

Les entreprises, elles, peuvent afficher leurs offres d’emploi ou leurs fiches de missions sous forme de petites annonces. Ainsi, sur chaque fiche, l’intéressé peut consulter un descriptif des missions, les compétences recherchées, la durée de l’engagement et la localisation de l’entreprise.

L’avantage d’une telle plateforme est qu’elle permet autant aux entreprises de rentrer en contact avec les développeurs qu’elles recherchent, qu’aux travailleurs indépendants de choisir les missions qu’ils désirent. Côté entreprise, une messagerie interne est disponible pour échanger avec les profils choisis.

Trouver la mission qui convient

Conscient que les habitudes de travail diffèrent d’un profil à l’autre, Freelance Informatique permet aux auto-entrepreneurs d’indiquer les conditions de travail qui leur convient le mieux. Un choix également laissé aux entreprises.

Ainsi, un profil peut n’être accessible qu’aux entreprises favorisant le télétravail, tandis que certaines missions ne peuvent être accomplies qu’en présentiel. Les travailleurs freelances peuvent même indiquer qu’ils acceptent le travail sur place à condition que les locaux de l’entreprise soient proches de leur domicile.

Avec plus de 142 000 profils inscrits sur Freelance informatique, les entreprises n’ont aucune peine à trouver la perle rare qui répond à leurs attentes. De même, plusieurs nouvelles missions apparaissent quotidiennement, afin d’enrichir un large catalogue d’annonces.

Mieux que le bouche-à-oreille, pour le même prix

L’ultime avantage de la plateforme Freelance Informatique est son prix. Ou plutôt son absence. Car oui, le service est entièrement gratuit pour les développeurs indépendants. Le moyen parfait donc de remplir son carnet de commandes sans avoir à piocher dans la trésorerie de sa boîte.

Les entreprises, elles, peuvent souscrire à l’une des trois formules pour faire apparaître ses offres sur la plateforme. Si l’abonnement gratuit ne permet d’afficher qu’une offre par mois, la formule premium, elle, autorise la publication de 10 offres mensuelles. Qui plus est, Freelance Informatique dispose d’une équipe dédiée pour fournir un accompagnement personnalisé aux entreprises afin de trouver le profil idéal.