Est-ce que vous commandez toujours sur Temu ?

Alors que Temu fait face à une nouvelle affaire, nous voulions savoir si, de votre côté, vous continuiez d'utiliser cette plateforme d'e-commerce. C'est notre sondage de la semaine.

Alors que nous sommes en pleine période de soldes estivales, une affaire importante secoue le monde l’e-commerce. En effet, selon le procureur général de l’Arkansas, « Temu prétend être une plateforme d’achat en ligne, mais il s’agit d’un malware dangereux ».

Une accusation grave portée contre Temu, plateforme d’e-commerce relativement relativement jeune et déjà au cœur de quelques polémiques. L’entreprise s’est ainsi déjà retrouvée devant la justice européenne après que des associations de consommateurs l’ont pointée du doigt pour manque de transparence auprès des utilisateurs.

Aux États-Unis, les accusations portent plutôt sur le non-respect des données privées. Temu accéderait en effet, de manière dissimulée, à pratiquement toutes les données du téléphone portable d’un utilisateur ».

La firme s’est fendue d’un communiqué où elle se défend de toutes ces accusations, niant leur véracité et clamant son attachement aux lois. Toutefois, on peut aisément imaginer que l’image de Temu s’en trouve forcément écornée. Or, il est également de notoriété publique que cette plateforme d’e-commerce a connu une rapide popularité qui n’est pas sans rappeler la montée en puissance de Wish, quelques années avant.

Continuez-vous d’acheter sur Temu ?

C’est ainsi que nous en arrivons à notre question de la semaine : est-ce que vous continuez d’acheter des produits sur Temu ? Si vous souhaitez participer à ce modeste sondage, merci de bien vouloir utiliser le module dédié ci-dessous.

Oui, j'apprécie cette plateforme

Oui, mais j'essaie de favoriser d'autres sites

J'ai arrêté d'utiliser Temu

Je n'ai jamais utilisé Temu

Dans la foulée, vous pouvez utiliser l’espace commentaires de cet article pour étayer votre réponse si vous le souhaitez. Dans le respect et la bienveillance évidemment.

