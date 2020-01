Démarrez l’année 2020 en maîtrisant le design web de vos futurs projets

Pour célébrer le début d'année et les bonnes résolutions qui vont avec, Udemy baisse de nouveau le coût de ses cours en ligne, à partir de 9,99 euros jusqu'au 9 janvier. Si l’envie vous prend de maîtriser le web design ou d’être incollable sur les data sciences, voici trois leçons pour bien démarrer.

Les bonnes résolutions ne consistent pas juste à se remettre au sport et à arrêter de fumer, elles peuvent également concerner l’apprentissage de nouvelles compétences. Ainsi, dès aujourd’hui, Udemy applique une promotion sur une large sélection de cours, les faisant démarrer à un tarif de 9,99 euros.

Des leçons en ligne abordant une grande variété de thèmes comme le code informatique, la musique, la vidéographie ou encore le jeu vidéo, toutes réunies sur une même plateforme. Nous vous proposons, à l’occasion de la nouvelle année qui démarre, une sélection de trois cours pour apprendre les bases du web design et de l’expérience utilisateur, ainsi que les ficelles de la science des données.

Apprenez les secrets des data sciences

De prime abord, le domaine de la data science semble vaste et complexe. Et, on ne va pas vous mentir, il l’est. Mais comme toute science, il devient accessible à force d’apprentissage. Cela tombe bien, le cours Udemy le plus sollicité sur le sujet bénéficie désormais d’une traduction française. À travers cette leçon, vous apprendrez de manière réaliste à bien préparer vos données pour analyse, à créer des modèles clairs, à émettre des prédictions réfléchies et surtout à bien présenter le résultat de vos recherches.

Ce n’est pas moins de 19 heures de vidéos qui vous sont proposées pour comprendre de A à Z les dessous des data sciences. À cela s’ajoutent 7 ressources téléchargeables et 1 article annexe pour perfectionner vos connaissances par la pratique. Udemy propose cette leçon particulièrement bien notée pour seulement 9,99 euros, contre 199,99 euros habituellement.

Développez vos connaissances en web design

Concevoir un site web performant et efficace ne consiste pas uniquement à en écrire le code. Il faut également penser au design de l’interface que verront les utilisateurs, ainsi qu’aux options qu’ils auront pour interagir avec. Ce cours dédié à l’UX (user experience) et au web design a pour but de vous apprendre à concevoir un design cohérent, des maquettes wireframes pertinentes et des CTA (call to action) efficaces.

Si ces termes vous semblent encore obscurs, les 3 heures et demie de vidéo et les deux ressources téléchargeables vous aideront non seulement à y voir plus clair, mais aussi à mettre en pratique ces notions nouvelles. Vendu habituellement au tarif de 199,99 euros, ce cours voit son prix passer à 9,99 euros dès aujourd’hui.

Perfectionnez votre design d’interface sur Mac avec Sketch 3

Vous avez acquis les bases du web design et de l’UX. Pourquoi ne pas perfectionner vos connaissances en apprenant à maîtriser le logiciel Sketch 3, parfait pour les graphistes UX et UI (user interface) sur Mac, et ainsi avoir toutes les cartes en main ? Tout au long de ce cours, vous vous entraînerez à utiliser les différents outils de Sketch 3, tout en révisant les principes de base du design d’interface et en apprenant à travailler de concert avec un développeur web.

Cette formation comprend 2,5 heures de vidéos explicatives, ainsi qu’une ressource téléchargeable, pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement du logiciel Sketch 3, et réussir sans problème vos interfaces web et mobiles. D’autant qu’il s’agit d’une formation évolutive, ce qui signifie que de nouvelles leçons seront ajoutées au fil du temps. Ce cours est proposé pour 9,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Udemy.