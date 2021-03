OVH : un grand incendie frappe les serveurs de Strasbourg

OVH est le premier hébergeur d'Europe. Le géant a subi un important incendie dans la nuit sur son site de Strasbourg.

Une centaine de sapeurs-pompiers et 43 véhicules ont été nécessaires pour s’attaquer à l’incendie qui a frappé le site de Strasbourg d’OVHCloud dans la nuit du 9 au 10 mars 2021.

Heureusement, on n’a recensé pour le moment aucune victime, sinon les centres de serveurs touchés.

Octave Klaba, patron de la société OVHCloud, a pris la parole sur Twitter pour informer de l’état des centres de serveurs situés à Strasbourg.

Il commence par annonce la destruction totale de SBG2. Une partie de SBG1 a également été touchée, et SBG4 est totalement hors de danger.

Si vous louez un serveur dans l’un de ces centres, OVHCloud recommande évidemment de mettre en place vos solutions de sauvegardes, et en particulier son propre service OVHCloud Disaster Recovery.

Update 7:20am

Fire is over. Firefighters continue to cool the buildings with the water.

We don’t have the access to the site. That is why SBG1, SBG3, SBG4 won’t be restarted today.

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021