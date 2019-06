Google a décidé de dévoiler une partie du design du Pixel 4. Parlons-en.

Hier, Google a décidé de dévoiler une partie du design du Google Pixel 4. Le smartphone sera annoncé dans quelques mois, mais face aux dernières fuites, le géant américain a pris les devants. On découvre ainsi que le Pixel 4 aura 2 caméras à l’arrière avec quelques capteurs… mais surtout on découvre que ces capteurs sont logés dans un bourrelet géant carré aux coins arrondis. Et selon moi, ce n’est pas esthétique du tout. Alors dire que c’est moche, ce n’est pas qu’une remarque, c’est plutôt un sentiment complètement subjectif.

D’ailleurs, cette décision de montrer le design du Pixel 4 bien avant l’heure est peut-être même liée à Apple. En effet, toutes les rumeurs semblent aller dans le sens d’un design similaire pour le prochain iPhone 11 (ou XI) qui sera annoncé en septembre. Les deux smartphones devraient donc être esthétiquement très proches.

Depuis quand est-ce nous nous soucions de la forme de la bosse des appareils photo ? Personnellement, je n’ai pas encore eu l’occasion de prendre une décision d’achat de smartphone simplement en me basant sur la forme de la bosse des appareils photo. Ce que je vais regarder néanmoins est si le smartphone peut être posé à plat sur une table, et je doute que ça soit agréable de le faire lorsque les appareils photo sont si proéminents et décentrés. C’est également peu pratique lorsque l’on prend des photos, on pose facilement ses doigts sur les capteurs. Le Huawei Mate 20 est beaucoup plus esthétique étant donné que le module est centré et peu proéminent, pourtant il a un design similaire. Comme le dit The Verge, il est impossible que Google revoit son design à ce stade.

Bref, il semble y avoir un problème d’ergonomie. Au pire, on mettra des coques pour corriger certains problèmes. Mais honnêtement, il m’intéresse quand même beaucoup ce Pixel 4 car je continue d’être très agréablement surpris par le Pixel 3.