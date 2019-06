Pour répondre aux fuites du Pixel 4, Google montre à quoi ressemble l’arrière de son futur smartphone. L’occasion de teaser la qualité de son appareil photo.

Que faire pour une marque quand un leaker comme OnLeaks dévoile le design d’un smartphone avant l’heure ? Pour la plupart des marques, la question ne se pose même pas. Si vous saviez le nombre de fois où, par automatisme et dans l’espoir d’une réponse différente, nous pouvons contacter les marques pour une explication à un sujet avant d’avoir finalement droit à l’habituel « nous ne commentons pas les rumeurs ».

Mais pas Google. Pas aujourd’hui. Après la publication par OnLeaks dans la semaine du design du Pixel 4 — ressemblant très fortement à ce que l’on attend de l’iPhone 2019 –, Google a décidé de ne pas rester muet et de se cacher derrière son absence de commentaires. Non, mieux, la firme de Mountain View a décidé de prendre les devants et de confirmer publiquement la rumeur.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019