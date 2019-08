Dans la Notif, nous souhaitons vous donner un petit aperçu de la vie de la rédaction chez FrAndroid. Un rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à mieux nous connaître et voir comment nous avons vécu l’actualité technologique de notre côté.

Bienvenue sur FrAndroid ! Ici, vous pouvez trouver chaque jour une variété d’articles, tests, éditos et autres papiers en tout genre dédiés au monde de la technologie. Ce site existe grâce à nos lecteurs et lectrices que nous remercions du fond du cœur pour leur fidélité. Mais FrAndroid c’est aussi une équipe composée de journalistes et qui elle-même fait partie d’une entreprise plus grande : Humanoid. Dans cette optique, on a voulu créer un nouveau format d’article hebdomadaire dont le but très égocentré est de vous raconter ce qu’on a vécu au cours de la semaine qui vient de s’écouler.

Pour vous, l’idée est de mieux nous connaître et d’en apprendre plus sur la manière dont nous animons et alimentons le site. Pour nous, ça fait un article facile à écrire chaque semaine, on ne va pas se mentir. Allez, je reprends. Bienvenue sur FrAndroid, vous avez reçu la Notif !

Une fausse note d’humour

Cette semaine, la rédaction était forcément en ébullition pour la présentation des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+. D’ailleurs, c’est moi qui ai eu l’occasion de les prendre en main quelques jours avant leur officialisation. Pour vous raconter un peu les coulisses, j’ai dû me réveiller à 5h20 ce jour-là, me contenter d’une petite tartine choco-noisette au petit-déj et arriver à 6h30 à Gare du Nord où m’attendait un train direction Amsterdam pour découvrir les nouveaux produits.

J’ai dû lutter pour quitter le confort de mon lit deux places récupéré pour zéro euro (Omar les bons plans) puis me concentrer pour garder les yeux ouverts pendant le voyage (j’ai échoué). Mais je ne vais pas cracher dans la soupe : Samsung avait très bien organisé le voyage et prévu un temps largement suffisant pour que les journalistes présents puissent prendre les photos et vidéos nécessaires. Et cerise sur le gâteau, j’ai vraiment aimé prendre en main le Note 10 !

Il faut aussi savoir que chaque phablette du géant sud-coréen est une occasion pour nous de faire des jeux de mots extrêmement nuls. Le nom « Note » permet de jouer avec noter, notaire, notoire… Et le stylet S Pen nous incite au calembour facile avec « stylé » ou « stylay » comme le dit Maxime, mais c’est un homme bizarre. J’en veux pour preuve qu’il vient de s’improviser DJ sur la mélodie d’Epic Sax Guy. Évidemment tout le monde a levé les bras en rythme. Ouais, on rigole bien… Et maintenant j’espère que vous fredonnez la musique à votre tour.

Dans l’écriture de ma prise en main — hop je vous mets le lien –, j’ai pris un plaisir malsain à glisser une TONNE de jeux de mots dans les intertitres (mais pas que), et encore je me suis retenu après avoir vu le regard fatigué de Manu qui a la malchance d’avoir installé son bureau en face du mien. Comme il s’agit du rédacteur en chef — notre raïs à nous, un grand homme –, je me suis dit qu’il ne fallait pas pousser le bouchon trop loin. Par contre, le bonhomme est parti en vacances vendredi. Il n’a donc aucun pouvoir pendant deux semaines, héhé… Non en vrai, il va me manquer, surtout dans nos parties de Donjons et Dragons après le boulot. Son personnage a un talent fou pour embrocher nos ennemis, tel « un maître kébabier » selon ses mots, et il a encore su le montrer mardi dernier. À son retour, on va reprendre les parties chaque semaine avec d’autres membres d’Humanoid.

Pour en revenir aux smartphones, j’ai hâte de voir ce que l’on va pouvoir faire comme jeu de mots pour le test complet du Galaxy Note 10. J’essaie de trouver une galéjade sur les Galaxy menottes 10 et je sèche pour l’instant. Mais je l’aurai un jour, je l’aurai…

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Google nous a trahis

La vie dans une rédaction est aussi faite d’aléas. Et cette semaine, nous en avons rencontré un assez important. Vous vous en doutez sans doute, une partie importante de notre trafic nous vient des recherches Google. Sauf que jeudi dernier, la firme de Mountain View a connu un sacré bug d’indexation que plusieurs sites ont bien senti passer. Est-ce grave ? Évidemment que non, c’est juste un peu frustrant.

A large part of this issue has been resolved – in particular, the URL Inspection tool should be working normally again. We're currently still working on resolving the remaining issues and will update here once we have more to share. Thanks for your patience! — Google Webmasters (@googlewmc) August 8, 2019

Mais concentrons-nous plutôt sur le positif. L’été est propice pour initier tout un tas de projets super intéressants pour FrAndroid. Parmi les choses que vous verrez prochainement, citons les évolutions du podcast « Salut Techie » de la rédaction. Cassim travaille d’arrache-pied sur cette troisième saison et on a pu faire une réunion tous ensemble pour définir la nouvelle formule de notre émission. Il faisait méga chaud dans la salle et on a longuement débattu, mais hé, c’est le propre de toute conversation constructive avec des amis-collègues. Rendez-vous très bientôt pour entendre nos timbres suaves.

Pour terminer, j’aimerais attirer votre attention sur l’article de Geoffroy qui s’est évertué à décrire méticuleusement la manière dont nous testons les smartphones, c’est relu et validé par tous les autres membres de la rédaction. Et enfin, pour terminer ce weekend en beauté, allez donc découvrir la fabuleuse histoire d’Android racontée par Vic le fantastique.

Bonne fin de dimanche et à la semaine prochaine !

PS : c’est Maxime qui s’est occupé de la fausse notification en image de une. Moi j’avais proposé un truc plus cartoon, mais le design ci-dessous a été jugé nul. Ni plus ni moins. J’ai quand même voulu vous montrer mon œuvre.