Article sponsorisé par Huawei

Vous possédez un smartphone Huawei et vous désirez en savoir plus sur la marque et ses prochaines innovations ? Alors inscrivez-vous à la Huawei Community, une soirée qui se déroulera dans un lieu prestigieux de Lyon où vous pourrez découvrir les dernières nouveautés et produits du constructeur.

Après une première soirée réussie organisée à Paris l’année dernière, la Huawei Community revient en 2019, à Lyon. Mercredi 26 juin prochain, à partir de 19h30, se tiendra la seconde soirée Huawei Community, organisée par Huawei afin de remercier sa communauté de fans pour sa fidélité.

Rendez-vous à Lyon mercredi 26 juin prochain

Cette soirée se tiendra dans un lieu prestigieux et bien connu des Lyonnais, tenu secret pour l’instant. Comme à Paris l’année dernière, elle prendra la forme d’une réception, avec champagne et buffet et permettra aux fans de Huawei de se rencontrer et d’échanger sur les produits de la marque.

Durant la Huawei Community, des représentants de Huawei seront présents afin de présenter les dernières innovations mobiles ainsi que les derniers smartphones du constructeur. Ils répondront également aux différentes questions des utilisateurs présents lors de la soirée. Des animations autour des nouvelles fonctionnalités des appareils présentés permettront de prendre en main les smartphones et des concours émailleront la soirée et permettront aux plus fins connaisseurs de la marque de repartir avec des cadeaux.

Une soirée réservée aux utilisateurs de smartphones Huawei

La Huawei Community sera l’occasion de prendre en main le Huawei P30 Pro, mais aussi la montre connectée Huawei Watch GT. Design, performances, photos, ergonomie vous pourrez découvrir les fonctionnalités innovantes de ces appareils.

Pour participer à la Huawei Community, rien de plus simple, il suffit de remplir ce formulaire. L’inscription et l’entrée à la Huawei Community sont gratuites. Attention, la soirée est toutefois réservée uniquement aux propriétaires d’un smartphone Huawei à condition qu’ils aient plus de 18 ans. Le règlement complet pour s’inscrire à la soirée Huawei Community Lyon est disponible à cette adresse.