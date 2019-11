Tout au long du Black Friday 2019, nous allons référencer ici les meilleures offres, promotions et bons plans. smartphones, tablettes, téléviseurs, objets connectés et accessoires... découvrez toutes les offres des magasins participants lors de cet événement immanquable.

Noël approche à grands pas, et vous rentrez pile dans la période de recherche d’idées cadeaux pour vos proches. Cette période ou vous vous laissez glisser de site web en site web pour dénicher la bonne idée. Heureusement pour vous le Black Friday est là !

Héritée d’une tradition américaine, cette journée tombe systématiquement le lendemain du jeudi Thanksgiving, jour férié aux État-unis, car elle permet aux employés de faire « le pont », l’occasion notamment de faire se achats de Noël. Vous voulez des bons plans ? Alors vous allez être servis : retrouvez ici le meilleur des deals high-tech, que ce soit des smartphones, des tablettes, de téléviseurs, PC portables et toutes sortes d’objets connectés.

Les offres étant amenées à évoluer au fil des heures, l’article sera mis à jour régulièrement. N’hésitez donc pas à y revenir pour voir quelles sont les offres du moment, et à le mettre dans vos favoris.

Le Black Friday 2019

Cette année, le Black Friday débutera officiellement le 29 novembre 2019, mais de nombreux e-commerçants (Amazon, Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce, Darty, Boulanger, etc.) proposeront des offres toute la semaine (à partir du 25 novembre) jusqu’au lundi 2 décembre aussi connu sous le nom de Cyber Monday. Découvrez nos sélections des meilleures offres disponibles à l’occasion du Black Friday 2019.

Quand se déroulera le Black Friday 2019 ?

Le Black Friday 2019 débutera officiellement le vendredi 29 novembre 2019, mais certaines boutiques comme sur Amazon proposeront des offres sur toute la semaine précédant l’événement. Voici une liste des boutiques en ligne qui proposent des promotions pour le Black Friday :

Les bons plans par commerçant

Vous préférez acheter chez un commerçant plutôt que chez un autre ? Pas de soucis, vous pouvez bientôt retrouver toutes les meilleures offres chez les différents marchands français dans nos sélections.

Les codes de réduction

Les bons plans smartphones

Les bons plans tablettes et ordinateurs portables

Les bons plans objets connectés

Les bons plans accessoires

Les bons plans image et son

Les bons plans jeux vidéo

Les meilleures promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 12 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 60 Go 12 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 12€ 15€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 12 novembre Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ 19,99€ Voir Voir tous les forfaits

Comment suivre le Black Friday 2019 ?

Cette article sera également mis à jour régulièrement, n’hésitez pas à le mettre dans vos favoris.