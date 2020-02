Fibre Sosh ou Fibre SFR : quelle est la meilleure offre fibre à 15 euros ?

SFR et Sosh proposent cette semaine la fibre au prix de l'ADSL, c'est à dire 15 euros par mois. Laquelle est la meilleure ? On a comparé les deux pour vous le dire.

Cette semaine SFR et Sosh, la filiale d’Orange, ont proposé cette semaine des promotions sur leurs offres fibre optique. Les bien nommés abonnements SFR Fibre et La Boîte Sosh sont tous les deux à 15 euros par mois (enfin 14,99 pour Sosh) et on sent qu’ils tentent de se répondre l’un à l’autre. Ils viennent concurrencer, et même écraser, l’offre fibre « pas cher » de Bouygues télécom — Bbox Fit — à 14,99 euros. Elle se retrouve totalement distancée avec ses débits descendants de 200 Mb/s. Qui de Sosh ou SFR propose la meilleure offre fibre cette semaine ? Nous les avons comparés afin de vous conseiller la meilleure offre selon nous.

En un clin d’œil

Si vous n’avez pas envie de tout lire :

Prenez la Fibre SFR

Mais Sosh n’est pas mal non plus. Tous les détails dans notre verdict.

Fibre Sosh ou SFR Fibre : les débits

Commençons par le principal : les débits. Les deux offres proposent de la FTTH, sous réserve d’éligibilité bien évidemment, mais les débits ne sont pas les mêmes. Vous aurez jusqu’à 500 Mb/s chez SFR, mais seulement jusqu’à 300 Mb/s avec la Boîte Sosh, pour les deux FAI ce sera dans les deux sens (montant et descendant), les débits sont alors dits « symétriques ».

C’est donc moins chez Orange. Tout simplement. Si cela ne se ressent pas forcément sur du surf courant, vous pourrez en revanche ressentir une différence si vous partagez votre connexion entre plusieurs appareils et plusieurs personnes dans le foyer, ou lorsque vous téléchargez/envoyez de gros fichiers.

Vainqueur : SFR

Fibre Sosh ou SFR Fibre : la TV

Pour ce qui est la télévision, le offres ne jouent pas non plus du tout dans le même catégorie SFR propose 160 chaines TV dans son abonnement tandis que Sosh en propose… aucune. Car oui, contrairement à l’abonnement SFR, celui de Sosh n’est que Double Play, il n’inclut donc pas de décodeur TV, du moins par défaut.

Il y a toutefois une solution paliative : l’appli TV Orange, et ses 72 chaînes, dont la TNT bien évidemment. Elles sont accessibles sur mobile et ordinateur, mais pas sur votre télévision. Il faudra pour cela débourser 5 euros de plus par mois et vous aurez au passage 160 chaînes, comme chez SFR.

Vainqueur : SFR

Fibre Sosh ou SFR Fibre : la téléphonie fixe

Si vous faites encore partie de ceux qui utilisent leur téléphone fixe, sachez que SFR et Sosh propose grosso modo les mêmes prestations : appels illimités vers les fixes de France et de plus de 100 destinations.

Vainqueur : égalité

Fibre Sosh ou SFR Fibre : les frais supplémentaires

Différence notable entre Sosh et SFR : le premier ne demande pas de frais de mise en service à l’heure où nous écrivons ces lignes tandis que SFR demande 49 euros. C’est une différence notable dans la mesure où cela représente un peu plus de 3 mois d’abonnement.

Vainqueur : Sosh

Fibre Sosh ou SFR Fibre : le prix

Comme nous le disions en introduction, dans les deux cas, les abonnements sont à 15 euros par mois chez SFR et 14,99 euros chez Sosh pendant un an dans les deux cas. Passée la date anniversaire, il faudra débourser 38 euros par mois chez SFR et seulement 29,99 chez Sosh… ou 34,99 avec l’option TV. On peut maintenant faire quelques calculs.

Autrement dit, pendant la première année, SFR en offre clairement plus pour le même prix… ou pour moins si on compte l’option TV. Ensuite la tendance s’inverse, et Sosh devient moins cher de 3 à 8 euros selon si l’on compte la TV ou non. Dans la mesure où nous comparons deux offres promotionnelles, SFR nous paraît bien mieux placé, même en comptant les 49 euros de mise en service.

Le fait que Sosh soit une offre sans engagement ne change en réalité pas grand-chose puisque la fin de l’engagement chez SFR correspondra à la fin de la promotion, vous ne serez donc jamais tenu de payer « plein pot », que cela soit chez l’un ou l’autre des FAI.

Vainqueur : SFR

Fibre Sosh ou SFR Fibre : la qualité du réseau

SFR ayant investi plus tardivement qu’Orange sur la fibre, son réseau est moins mature, d’autant que c’est Orange qui a aujourd’hui bâti la grande majorité du réseau. L’ARCEP estime que le FAI a déployé environ 70% du réseau fibre actuel, SFR 11%. Notez que vous pouvez tout à fait vous abonner chez SFR en passant le réseau Orange, c’est le principe de la mutualisation.

Toutefois, à l’usage et Orange est réputé fournir une fibre de meilleure qualité, où l’on est souvent plus proche du débit théorique que chez SFR. En pratique, le baromètre nPerf, qui fait plutôt autorité sur la question, donne à SFR des débits FTTH moyens supérieurs à ceux d’Orange.

Vainqueur : SFR

Et les modems dans tout ça ?

Par défaut, que cela soit chez SFR ou Orange vous trouverez des box aux caractéristiques similaires. On peut donc considérer que les deux font jeu égal. On rappelle toutefois qu’il est possible d’opter pour la nouvelle Box 8 de SFR moyennant 7 euros supplémentaires par mois. Vous y trouverez notamment du Wi-Fi 6.

Vainqueur : égalité

Laquelle choisir ?

Après avoir examiner les deux offres, le match est plus serré que la semaine dernière où Bouygues sortait largement vainqueur. Face à Sosh, et avec cette baisse de prix, SFR est bien plus compétitif. Le FAI au carré rouge propose un meilleur débit, et la télévision pour 0,01 centime de plus que Sosh. Très clairement, SFR est plus intéressant la première année. Non ?

Et bien pas exactement, car SFR demande 49 euros de frais de mise en service. On a fait le calcul, en prenant en compte l’abonnement TV : Sosh vous coûtera 289,88 euros tandis que SFR vous coutera… 289 euros sur la 1ère année. Autrement dit, elle sont en réalité au même prix, mais les débit théoriques offerts par SFR sont meilleurs. Préférez SFR si vous souhaitez le meilleur débit.

Passée la date anniversaire, Sosh deviendra plus intéressant de 3 euros par mois TV incluse. Ainsi, si vous comptez conserver votre abonnement plus d’un an… mieux vaut opter pour Sosh avec l’option TV, et à fortiori si vous n’avez pas besoin de TV. Préférez Sosh si vous souhaitez le meilleur prix à long terme, mais seulement si 300 Mb/s vous semblent suffisant.

Aucune de ce deux offres ne vous tente ?

Si ces offres ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres fibre et ADSL.