AMD exploiterait dès 2022 la mémoire DDR5… mais Intel aurait un coup d’avance

Dès 2021 chez Intel et à partir de 2022 chez AMD, le nouveau standard de mémoire vive DDR5 arriverait sous deux ans sur le marché... mais d'abord sur serveurs.

AMD et Intel se tirent la bourre depuis près de trois ans sur le marché du processeur. Prochain cap déterminant pour les deux marques, le passage progressif au nouveau standard de mémoire vive DDR5… et sur ce plan, Intel pourrait avoir un coup d’avance sur son rival AMD. D’après MyDrivers (via TechPowerUp), les bleus seraient en mesure de proposer le support de la DDR5 avec leur gamme de processeurs Xeon « Saphir Rapids », attendus dès 2021 sur serveurs. AMD, lui, miserait sur une annonce en 2021, mais pour une disponibilité l’année suivante, en 2022, avec ses premières puces « Zen 4 », gravées selon le nouveau procédé 5nm de TSMC.

5 ans après la DDR4, le standard DDR5 prépare son entrée sur scène

En 2015, c’était la DDR4 qui faisait timidement son entrée sur le marché pour remplacer le standard DDR3, vieillissant. Elle devrait progressivement laisser sa place à la DDR5 au cours des trois ans qui viennent, alors que certains grands noms de la mémoire, comme le Sud-Coréen SK Hynix, auraient déjà prévu d’entamer la production en masse de barrettes de DDR5 dès cette année. Et comme pour la DDR4 en son temps, Intel pourrait se positionner en premier dès l’année prochaine.

Reste que si Intel se positionnerait d’abord sur la DDR5 pour le marché des serveurs et data centers, AMD lancerait à la fois des processeurs serveur (sous la gamme Epyc) et grand public (Ryzen) compatibles avec le standard DDR5 en 2022. Il s’agirait d’un grand bond en avant technologique pour AMD, qui pivoterait aussi sur de nouvelles cartes mères compatibles avec le protocole PCI-Express 5.0, et LPPDR5 sur laptop. Il faudrait toutefois bel et bien attendre 2022 pour profiter de ces nouveautés, 2021 étant réservé à l’architecture Zen 3, qui restera sur de la DDR4 / LPDDR4X et sur du PCI-Express 4.0.

Pour rappel, la mémoire vive DDR5 permettra, entre autres, des fréquences comprises entre 3200 et 8400 MHz, tout en intégrant par exemple des noyaux UDIMM de 32 Go pour de plus grandes capacités de RAM par barrette.