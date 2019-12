Un budget de 3,2 milliards d’euros a été approuvé par la Commission européenne pour venir en aide aux projets de recherche visant à innover la conception des batteries qui équipent nos smartphones et ordinateurs.

À chaque fois que l’on entend parler d’une nouvelle technologie de batteries, l’enthousiasme nous gagne et on espère en apprendre plus rapidement. Hélas, les progrès technologiques en la matière semblent assez lents et le lithium-ion devrait encore avoir quelques beaux jours devant lui. Cependant, l’innovation pourrait un peu accélérer grâce au budget de 3,2 milliards d’euros que vient d’approuver la Commission européenne.

Cette somme colossale va être investie dans des initiatives de recherche visant à améliorer les technologies des batteries. Ces milliards d’euros profiteront à des projets en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Finlande ou encore en Suède, lit-on dans Reuters. Cet investissement public devrait en outre être complété, d’ici l’année 2031, par des fonds privés à hauteur de 5 milliards d’euros.

Un intérêt stratégique

« La production de batteries en Europe présente un intérêt stratégique pour notre économie et notre société en raison de son potentiel en termes de mobilité et d’énergies propres, de création d’emplois, de durabilité et de compétitivité », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive et commissaire à la Concurrence au sein de la Commission européenne. Et d’ajouter : « l’aide approuvée garantira que cet important projet pourra être mené à bien sans fausser indûment la concurrence ».

Les 3,2 milliards d’euros seront injectés à divers endroits de la chaîne de production des batteries, de l’extraction et traitement des matières premières, à l’intégration des accumulateurs dans nos smartphones, tablettes et ordinateurs. L’objectif est également d’améliorer le recyclage de ces composants.