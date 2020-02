Rédaction, tech et business : Humanoid et Frandroid recrutent

Notre constat chez Frandroid : l'avenir arrive plus vite que jamais. Pour rester dans le tempo et toujours vous proposer le meilleur, nous ouvrons plusieurs postes en CDI et nous offrons la possibilité à deux stagiaires d'apprendre avec nous.

Frandroid est un média ambitieux qui s’est donné pour mission d’observer comment la technologie change nos vies, et comment des produits tech peuvent changer la vôtre. Frandroid est édité par Humanoid, un groupe média de 30 personnes, qui propulse également Numerama et humanoid xp, notre agence de création. Depuis peu, nous avons créé une page sur Welcome To The Jungle afin de vous montrer notre entreprise de l’intérieur : nous espérons qu’elle vous permettra de vous projeter dans l’ambiance tout à la fois sereine, respectueuse et énergique que nous avons voulu donner à notre environnement de travail.

Humanoid cherche des profils passionnés, forces de proposition et ayant une envie insatiable d’accompagner une entreprise en forte croissance dans le secteur si particulier des médias en ligne. Début 2020, nous avons décidé d’ouvrir 5 nouveaux postes et de donner la possibilité à deux stagiaires de se former auprès de nos équipes.

Vous trouverez les annonces détaillées des postes ouverts derrière ces liens :

Notez qu’il s’agit d’une première vague et que d’autres postes viendront s’ajouter tout au long de l’année 2020. Pour nous, ce sera une année de croissance et de nouveaux défis : c’est le moment de venir nous aider à les relever !