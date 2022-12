Le dernier jour de notre calendrier de l'Avent vous permet de gagner un Google Pixel 7 Pro. Voici donc comment participer à notre concours #FrandroidOffreMoi sur les réseaux sociaux.

On termine le calendrier de l’Avent en beauté ! Avec le concours #FrandroidOffreMoi vous pouvez remporter un smartphone qui marqué l’année 2022, le Google Pixel 7 Pro !

Jour 24 : un Google Pixel 7 Pro

Chez Frandroid, nous avons beaucoup apprécié le Google Pixel 7 Pro. Version plus poussée du Pixel 7 classique, il se démarque avant tout par la qualité exceptionnelle de son Super Res Zoom. Cette fonction fait vraiment l’étalage de l’impressionnant savoir-faire de la firme de Mountain View sur la photo.

À cela s’ajoute un design raffiné qui s’inscrit bien dans l’ADN défendu par Google depuis quelques années. Notez aussi la présence d’un écran lumineux et le confort de l’interface Pixel Experience. Ce téléphone est vendu officiellement à partir de 899 euros. Vous pouvez l’avoir gratuitement !

Comment gagner le Google Pixel 7 Pro

Sur Twitter

Sur Twitter, le concours se passe en trois étapes. Tweetez « #FrandroidOffreMoi le Google Pixel 7 Pro #TeamPixel », retweetez et likez notre tweet et pensez à suivre les comptes de Frandroid et de Google France.

Sur Instagram

Sur Instagram, taguez deux personnes qui aimeraient beaucoup recevoir ce smartphone. Partagez notre concours en story et abonnez-vous, sur Instagram, aux comptes de Frandroid et de Google France.

Sur Facebook

Sur Facebook, pour participer au concours, il faut nous dire quel est votre smartphone actuel.

Le tirage au sort aura lieu le 26 décembre 2022. Joyeux Noël !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.