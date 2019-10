Article sponsorisé par Asus

Le troisième thème du concours Photo Fighter by Asus vient de toucher à sa fin. Découvrez le vainqueur de cette édition, ainsi que le quatrième et dernier thème du concours photo d'Asus.

Après plus d’un mois de concours, le Photo Fighter by Asus entame sa dernière ligne droite. Mais avant de vous dévoiler le dernier thème du concours photo, revenons sur le troisième thème « Géométrie Urbaine » et son gagnant. Nous avons reçu près de 70 participations sur le hashtag #PhotoFighterbyAsus sur Twitter et Instagram, et il faut avouer que les participants ont placé la barre très haute. Le thème a très bien été respecté, et les photos de gratte-ciels et autres paysages urbains que nous avons reçu sont d’excellente qualité.

Le choix n’a pas été facile, mais le jury a sélectionné la photo de Lisa Thougui comme gagnante de ce troisième thème sur la géométrie urbaine.

Nous avons particulièrement apprécié la créativité de cette photo, publiée sur Instagram, qui respecte non seulement parfaitement le thème, mais qui utilise le bruit généré par l’appareil photo de son smartphone pour donner un aspect peinture au cliché. Une photo simple et très efficace.

Retrouvez également les photos de ses trois dauphins, qui proviennent respectivement de Roxane_bln, Sébastien Albrecht et Guylaine Dronne.

Quatrième et dernier thème : « À travers la fenêtre »

Pour ce dernier thème du concours Photo Fighter by Asus, nous vous proposons d’envoyer vos créations sur le thème « À travers la fenêtre ». C’est l’automne et il recommence à faire froid, nous allons donc vous demander pour ce quatrième et dernier thème du concours Photo Fighter de rester derrière les murs. Le thème parle pour lui-même, nous désirons voir des clichés qui mettent en scène des fenêtres ou des cadres. Au-delà de la classique image du hublot d’avion, vous êtes libres de jouer avec le côté voyeur du thème tout comme vous pouvez exploiter la lumière qu’elle diffuse dans une pièce. Bref, prenez le thème comme il vous inspire et montrez-nous ce que peut raconter une photo qui utilise une ouverture, un reflet ou un obstacle transparent.

Comment participer au concours ?

Voici les règles pour tenter de remporter le dernier Asus ZenFone 6 mis en jeu :

Les photos proposées doivent être prises par un smartphone (qu’importe la marque) et datées de 2019 .

(qu’importe la marque) et . Les retouches légères sont autorisées, à partir du moment qu’elles ne dénaturent pas la photo.

Pour participer, la photo doit être partagée sur Instagram ou Twitter avec le hashtag #PhotoFighterbyAsus . Assurez-vous que votre compte soit public pour que nous puissions la voir.

. Assurez-vous que votre compte soit public pour que nous puissions la voir. Si vous souhaitez vous assurer que nous avons bien reçu la photo, vous pouvez remplir ce formulaire et y partager votre publication Twitter ou Instagram.

Le concours se termine le mercredi 6 novembre, à 23h59. Le gagnant sera sélectionné par des membres d’Humanoid et d’Asus. Nous le contacterons dans les jours suivant la fin du concours.

Le règlement complet est disponible à cette adresse.

Retrouvez également toutes les règles du concours, ainsi que les anciens thèmes et vainqueurs sur notre page dédiée au concours Photo Fighter by Asus.