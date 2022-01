En 2022, Frandroid est de retour avec de nouvelles émissions sous la forme de podcasts. C'était une de nos résolutions 2022, voici la première émission nommée tout simplement « On en parle ». Le premier épisode est intitulé « Quel est le meilleur smartphone au monde ? ».

Nous avions arrêté notre podcast Salut Techie au tout début du premier confinement. Ensuite, nous avons décidé de consacrer notre énergie à notre chaîne YouTube, mais aussi au lancement de notre chaîne Twitch avec plusieurs live par semaine. Bonne nouvelle, nous avons pris la décision que l’année 2022 signera également le retour de Frandroid en podcasts… à commencer par le nouveau podcast « On en parle » qui remplace Salut Techie.

Dans « On en parle », nous nous sommes donné une vraie liberté de ton, mais aussi une liberté de choisir le sujet que l’on veut aborder. On ne se restreindra pas aux smartphones, ni à Android ou à l’iPhone, mais on abordera tout ce qui fait l’actualité des nouvelles technologies sous la forme de discussions entre passionnés.

Épisode 1, spécial smartphone

Ce premier épisode est l’occasion d’évoquer le smartphone avec une grosse partie de l’équipe Frandroid, y compris Omar Belkaab, rédacteur en chef adjoint de Frandroid, mais aussi Melinda Davan-Soulas et Grégoire Huvelin, journalistes sur Frandroid. Pour diriger les discussions, c’est Arnaud Gelineau anime le tout. Notez que la version vidéo est également disponible sur YouTube.



Un second épisode sera publié cette semaine, que vous pourrez découvrir on vous en abonnant à ce nouveau podcast avec votre client podcast préféré.

Comment s’abonner à On en parle ?

Vous pouvez vous abonner par RSS, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, Spotify, Google Podcasts (en cours de publication, mais vous pouvez ajouter le flux RSS manuellement) ou encore Pocket Casts.

