Audi veut proposer une expérience encore plus complète à ses clients

Audi s'associe à la plateforme 4.screen, afin d'offrir de nouvelles fonctionnalités à ses clients, directement intégrées dans l'écran tactile.

En plus d’être toujours plus électrifiées, les voitures actuelles sont aussi de plus en plus connectées. Écrans tactiles, navigation GPS, capteurs en tout genre ou encore commande vocale et autres assistants virtuels, impossible de citer toutes les technologies présentes dans nos autos. Sans parler bien sûr de la conduite semi-autonome, encore en plein développement. Désormais, les écrans sont presque devenus indispensables et les constructeurs l’ont bien compris.

Pas étonnant que ces derniers travaillent donc activement à l’amélioration des systèmes embarqués, au point de transformer les voitures en tablettes sur roues. On pense notamment à Tesla, mais également à Mercedes, qui propose une immense dalle numérique de 1,40 mètre de large, traversant tout l’habitacle. Mais ces écrans ne sont pas uniquement là pour faire joli, dans la plupart des cas. Ils font désormais partie intégrante de l’expérience de conduite.

De nouvelles fonctionnalités

C’est notamment le cas chez Audi, qui vient tout juste d’annoncer via un communiqué de presse la mise en place d’un partenariat inédit avec 4.screen. Il s’agit d’une plateforme permettant d’interagir avec le conducteur en temps réel, grâce à son système Mobility Experience Cloud (MXC). Celui-ci est alors capable de fournir différents types de données directement à l’utilisateur, en fonction des besoins.

Chez Audi, ce système sera intégré au MMI déjà présent dans les véhicules de la marque. Il permettra aux propriétaires des véhicules de la marque de profiter notamment d’informations plus complètes, notamment sur les points d’intérêt autour d’eux, directement via l’écran tactile. En plus de pouvoir trouver le magasin ou la station-service la plus proche d’eux, ils auront accès à d’autres fonctionnalités innovantes.

Des informations en temps réel

Comme le précise le communiqué, le conducteur pourra également recevoir des informations exclusives ainsi que des offres personnalisées proposées par les différents lieux à proximité, le tout en temps réel. Plus tard, des recommandations et des contenus encore plus localisés seront disponibles, sur demande. En effet, il sera toujours possible de choisir si vous souhaitez ou non profiter de ces fonctionnalités, via les paramètres de confidentialité.

Cette nouvelle fonctionnalité, basée sur le cloud, sera disponible directement dans le système d’infodivertissement des modèles Audi à partir de l’automne. Il sera alors compatible avec les MIB2 et MIB3 pour les véhicules fabriqués à partir de 2019.

