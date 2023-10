Toyota dégaine un tricycle électrique pliant très « industriel »

Dans le cadre de la Japan Mobility Show, Toyota a levé le voile sur un tricycle électrique que l’on ne peut pas pour autant qualifier de vélo électrique. Le Land Hopper, de son nom, se distingue par son design très brut et son mécanisme d’inclinaison censé faciliter les manœuvres.

La Japan Mobility Show a été l’occasion pour quelques constructeurs présents sur place de lever le voile sur des concepts électriques originaux. C’est par exemple le cas de Toyota avec son Land Hopper, un tricycle électrique qui intègre deux roues à l’avant, et une à l’arrière — notez que la marque nipponne s’est aussi récemment illustrée avec des scooters électriques intrigants.

Dans son communiqué de presse, Toyota indique la présence d’un mécanisme d’inclinaison, vraisemblablement pour faciliter la prise des virages. On s’imagine par ailleurs que cet engin est avant tout destiné aux espaces urbains. Sa capacité à se plier rejoint aussi cette philosophie, en ce sens où il serait possible de le ranger dans un endroit exigu, comme un petit appartement, ou bien un coffre de voiture.

Aucune pédale

S’agit-il ici d’un vélo électrique à trois roues ? Pas vraiment. Il suffit de jeter un œil aux photos pour remarquer l’absence de pédales, ce qui le rend non conforme à nos réglementations. En lieu et place, on distingue des repose-pieds. La firme japonaise assure en revanche qu’une personne peut le conduire sans permis, à condition d’avoir 16 ans au minimum.

Avec son design très brut et industriel, ce Land Hopper a le mérite de ne pas passer inaperçu. Long de 1355 mm, large de 600 mm et haut de 930 mm, ce véhicule veut faciliter la vie à son utilisateur grâce à une faible hauteur de siège par rapport au sol. Côté confort, la suspension arrière fait office de solution intéressante sur le papier pour amortir les chocs et soulager votre fessier.

Une ébauche de sa vision

En jetant un œil attentif aux photos, des freins à disque probablement hydrauliques sont facilement reconnaissables. Pour le reste de la fiche technique, Toyota se montre très peu bavard. L’idée est avant tout de nous montrer sa vision des choses pour l’avenir, bien qu’aucune garantie ne soit donnée quant à une commercialisation de ce tricycle.