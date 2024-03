Apple Watch, iPad… Next Mobiles propose le meilleur d’Apple dès 17,90 €/mois

Et si louer ses objets tech était finalement mieux que de les acheter ? Avec ses offres avantageuses et sans engagement, Next Mobiles se place comme une solution de choix, notamment sur les produits Apple. Bonne nouvelle d'ailleurs, l'offre s'enrichit des dernières Apple Watch et des iPad de 10ᵉ génération.

Le prix des produits tech, notamment chez Apple, est à la hausse depuis quelques années, mais vous n’êtes plus condamnés à les payer au prix fort. C’est ce que permet Next Mobiles avec son offre de location.

Pour un tarif démarrant à 17,90 euros par mois sans engagement (et un apport à partir de 49 euros), vous pouvez profiter, par exemple, d’une Apple Watch SE avec assurance casse et vol incluse, mais pas uniquement. En effet, le e-commerçant vient d’élargir sa gamme. Les iPhone ne sont donc plus les seuls produits Apple proposés par Next Mobiles qui intègre également les derniers iPad. Tour d’horizon des offres phares :

Des offres attractives qui sont, de plus, sans engagement, vous laissant ainsi libre de passer d’un produit Apple à un autre au cours du temps.

Pourquoi privilégier la location à l’achat chez Next Mobiles

Louer un produit tech plutôt que de l’acheter apporte son lot d’avantages. Le premier, le plus évident, c’est le prix. Vous n’avez plus besoin de débourser une grosse somme pour profiter d’un nouveau produit Apple. L’Apple Watch SE par exemple, coûte seulement 17,90 euros par mois.

Le deuxième est que Next Mobiles livre automatiquement avec ses produits une assurance couvrant le vol et la casse. Le service s’engage à le remplacer dans un délai de 48 heures. Voilà de quoi rassurer les plus maladroits.

Concernant le renouvellement des produits enfin, Next Mobiles permet chaque année, à la date anniversaire de votre souscription, d’obtenir le modèle le plus récent de la gamme, sans aucuns frais de changement. De quoi passer de l’Apple Watch Series 9 à la Series 10 après 12 mois. Et si vous souhaitez changer de produit avant cette date c’est également possible puisque les offres de Next Mobiles sont sans engagement.

Avec l’Apple Watch SE et Series 9, suivez votre santé de près

Pour tous les possesseurs d’iPhone, l’Apple Watch est un accessoire presque incontournable. Boitier design et élégant en aluminium ou acier inoxydable, diamètre allant de 40 à 45 mm, l’Apple Watch est pensée pour s’adapter à tous les poignets. Outre son confort de port, elle offre par ailleurs un véritable confort visuel grâce à un très bel écran OLED dont la luminosité maximale est de 1000 nits pour la Watch SE et 2000 nits pour la Watch Series 9. L’autonomie s’élève à une journée complète avec une utilisation plutôt intensive.

Côté suivi santé, les Apple Watch vous permettent d’avoir un œil sur votre fréquence cardiaque, de recevoir de notifications en cas d’activité cardiaque anormale, et d’effectuer un suivi rigoureux de votre sommeil.

Pour les plus sportifs enfin, les Apple Watch SE et Series 9 sont adaptées à toutes les activités, y compris la natation puisqu’elles sont certifiées 5ATM et peuvent ainsi plonger avec vous jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Finalement, l’Apple Watch SE et Series 9 présentent de nombreuses similitudes et s’adaptent à tous les profils, des plus citadins aux plus sportifs. Le modèle Series 9 se différencie cependant sur quelques points :

elle est équipée de la charge rapide ;

elle peut mesurer le taux d’oxygène sanguin et effectuer un ECG ;

elle profite d’un capteur de température ;

le suivi du cycle sur l’Apple Watch Series 9 se complète d’une estimation d’ovulation rétrospective ;

elle est équipée d’une puce SIP S9 (contre une SIP S8 pour la Watch SE).

iPad de 10ᵉ génération : la tablette de référence

Que vous préfériez Android ou iOS, un produit remporte généralement tous les suffrages : c’est l’iPad. La firme de Cupertino s’est imposé depuis de nombreuses années sur le segment des tablettes tactiles. Avec ses iPad de dernière génération (classique et Air), Apple montre qu’il est aussi à l’aise pour concevoir des tablettes pour le divertissement que le pour la création.

Les deux tablettes d’Apple offrent, en effet, un excellent écran Retina de 10,9 pouces très bien calibré. Les deux iPad profitent de la gestion de 100 % du spectre sRGB, mais l’iPad Air prend, en plus, en charge l’espace colorimétrique DCI-P3 et profite d’un revêtement antireflet. Si vous êtes habitués au montage vidéo ou à la retouche d’image, le modèle Air est plus adapté à vos besoins.

L’iPad Air est également équipé d’un très bon processeur Apple M1, un peu plus puissant que la puce A14 Bionic de l’iPad traditionnel. Là encore, les créatifs apprécieront de profiter d’un outil puissant et réactif pour les applications créatives les plus gourmandes.

Pour le reste, les deux tablettes sont assez similaires puisqu’elles proposent le même capteur photo frontal de 12 mégapixels, et un module arrière lui aussi de 12 mégapixels permettant de filmer en 4K. Ils profitent par ailleurs de la présence de Touch ID sur le bouton supérieur et d’un connecteur USB-C, une petite révolution pour Apple.

Ceux qui utilisent leur iPad comme tablette graphique seront par ailleurs ravis d’apprendre que les deux tablettes prennent en charge les Apple Pencil. L’iPad Air est ainsi compatible avec l’Apple Pencil de 2ᵉ génération, et l’iPad classique est compatible avec l’Apple Pencil de première génération. Les deux tablettes prennent par ailleurs en charge l’Apple Pencil (USB-C).