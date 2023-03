Profiter du dernier iPhone sans en payer le prix, voici la promesse de Next Mobiles

S’offrir un smartphone dernier cri sans avoir à l’acheter, c’est ce que propose Next Mobiles avec son système d’abonnement. Grâce à lui, vous pouvez profiter d’un iPhone 14 Pro flambant neuf et même en changer l'année suivante sans surcoût.

Investir dans le dernier modèle d’iPhone coûte en 2023 plus de 1 000 euros. Une somme conséquente pour un smartphone que l’on ne conserve que quelques années. Au lieu de l’acheter plein tarif, pourquoi ne pas en profiter grâce à un système d’abonnement comme celui de Next Mobiles ?

Le principe est simple : pour un tarif raisonnable et mensualisé, l’entreprise vous propose des smartphones dernier cri comme l’iPhone 14 Pro. Mieux, Next Mobile le remplace après un an par son successeur, et sans surcoût.

Jusqu’au 17 mars, le service vous permet même d’économiser 50 euros sur votre premier versement grâce au code NEXTMONTH.

Comment fonctionnent les abonnements de Next Mobiles ?

Pour profiter des smartphones les plus récents (iOS ou Android), Next Mobiles vous propose d’utiliser son propre système d’abonnement qui comporte de nombreux avantages.

L’offre, sans engagement, intègre d’abord l’adhésion automatique et sans surcoût à une assurance contre le vol et la casse qui comprend :

une prise en charge systématique et immédiate en cas de sinistre ;

le remplacement en 48 h de votre smartphone par le même modèle.

Les prix sont par ailleurs avantageux. Pour profiter d’un iPhone dernier cri, il faut débourser :

57,90 euros par mois pour l’iPhone 14 Pro, avec un premier apport de 120 euros ;

pour l’iPhone 14 Pro, avec un premier apport de 120 euros ; 64,90 euros par mois pour l’iPhone 14 Pro Max, avec un premier apport de 120 euros.

Next Mobiles reste également à l’écoute de ses clients et met à disposition un live chat et un service client basé en France joignable par téléphone en cas de besoin.

Avec ce service d’abonnement, l’iPhone 14 Pro neuf revient au tarif de 815 euros la première année, contre un prix d’achat de 1 329 euros. L’iPhone 14 Pro Max, lui, est à 899 euros la première année, contre 1 479 euros à l’achat.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max : le meilleur d’Apple au prix Next Mobiles

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont tous deux reçu la très bonne note de 8/10 de la part la rédaction de Frandroid. Et pour cause, ils profitent d’une fiche technique exemplaire. La principale différence réside dans la taille de l’écran : 6,1 pouces contre 6,7 pouces.

Et quel écran ! La dalle OLED Super Retina est l’une des meilleures que vous puissiez trouver sur un smartphone. Côté photo, vous pouvez compter sur trois capteurs photo, dont un téléobjectif x3 stabilisé de 12 mégapixels.

Cerise sur le gâteau, les deux iPhone 14 Pro proposent une autonomie encore meilleure que sur les modèles précédents. Ils peuvent ainsi tenir jusqu’à plus de deux jours en utilisation normale.

La nouveauté la plus marquante reste le Dynamic Island : une barre flottante virtuelle en haut de l’écran affichant différentes informations contextuelles. Avec iOS 16, intégré nativement aux iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple offre enfin un haut niveau de personnalisation de l’écran de verrouillage du smartphone.

Une offre de bienvenue à durée limitée.

En ce moment et jusqu’au 17 mars 2023, l’offre d’abonnement de Next Mobile est encore plus intéressante qu’à l’accoutumée. Le service vous offre 50 euros de réduction sur le premier versement grâce au code NEXTMONTH.

Le premier mois d’abonnement vous revient ainsi à seulement 7,90 euros (avec les 50 euros de réduction) si vous vous laissez séduire par l’iPhone 14 Pro et seulement 14,90 euros (avec les 50 euros de réduction) si vous jetez votre dévolu sur l’iPhone 14 Pro Max. Comme s’il fallait encore une autre raison de craquer sur un iPhone.