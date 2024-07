Apple TV+ pourrait ressembler un peu plus à Netflix grâce à une offre moins coûteuse

Apple serait toujours en train de travailler sur une offre Apple TV+ financée en partie par la publicité. Un pas franchi par la quasi-totalité des plateformes de streaming qui permettrait à Apple TV+ de se doter d'un abonnement moins cher et surtout, de recruter de nouveaux abonnés et surtout, de mieux contrôler ses coûts.

Dans l’écosystème des plateformes de streaming, Apple TV+ a toujours eu une place singulière. Ce n’est pas moins de 20 milliards de dollars qui ont été injectés dans la plateforme pour créer de multiples films et séries. Aujourd’hui, la plateforme semble se tourner vers un nouveau modèle économique qui lui permettrait de dégager plus de revenus et d’attirer de nouveaux utilisateurs.

Sauver le bateau

Le secteur du streaming est hautement concurrentiel, Apple TV+ a toujours occupé une place à part. Entre son offre unique et son absence de publicité, la plateforme a mis les petits plats dans les grands pour proposer un catalogue singulier de créations originales pour inciter de nouveaux utilisateurs à s’abonner. Aujourd’hui, la firme semble tirer les conclusions de son modèle et s’orienterait dans une autre direction. The Verge rapporte dernièrement qu’Apple TV ne représente que 0,2 % des vues de la télévision américaine contre 8% pour le concurrent Netflix. Des chiffres incitant Apple à se tourner vers un modèle contenant de la publicité.

On apprend, via The Telegraph, que la firme serait en discussion avec le Broadcaster’s Audience Research Board (BARB) du Royaume-Uni. Cet organisme de notation au Royaume-Uni se charge de fournir les données officielles sur l’audience de la télévision. Elle pourrait fournir les données nécessaires pour qu’Apple TV+ puisse avoir une mesure précise de l’impact publicitaire sur sa plateforme. En dehors du Royaume-Uni, Apple serait également en discussion avec un organisme similaire aux États-Unis.

Sans pour autant fournir de date pour l’arrivée de ce modèle, c’est un pas en avant dans une direction publicitaire qui fait suite aux récentes annonces du mois de mars. On apprenait alors que la firme de Cupertino recrutait des salariés spécialisés dans la publicité, dont un ancien cadre publicitaire de chez NBCUniversal, Joseph Cady.

Un modèle qui se généralise pour les plateformes

Les abonnements avec de la publicité fonctionnent, le leader du marché Netflix s’y est déjà essayé et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Netflix indiquait en 2024 que son offre avec publicité proposée à un coût moins important que la version sans avait dépassé les 40 millions d’abonnés alors qu’à son lancement, elle n’en comptait que cinq à tel point que la Plateforme réfléchirait aujourd’hui à lancer une version gratuite entièrement financée par la publicité.

Après avoir augmenté le prix de son abonnement, passant de 6,99 à 9,99 euros par mois, la plateforme pourrait proposer une alternative moins chère avec de la publicité, ce qui pourrait augmenter le nombre de ses abonnés. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que la plateforme s’essaye à la publicité, elle avait pu en diffuser lors des matchs de MLS (la ligue de football aux États-Unis et au Canada). Il se pourrait également que la plateforme puisse obtenir les droits de diffusion de la NBA ou de la ligue 1, de quoi réitérer le volet publicitaire. Reste à voir si cette offre publicitaire ne s’accompagnera pas d’une perte en termes d’expérience utilisateur comme c’est le cas pour Disney.

