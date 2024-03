Apple TV+ : et si la publicité arrivait ? Les indices se multiplient

Apple recrute des salariés spécialisés dans la publicité télévisée, selon les révélations de « Business Insider ». Cela augure l'arrivée d'un abonnement à Apple TV+ moins cher, mais qui comprendrait de la publicité. C'est d'ailleurs le pas qu'ont franchi presque toutes les grandes plateformes.

Presque toutes les plateformes de streaming sont passées à un abonnement moins cher, mais avec de la publicité : Netflix, Prime Video, Disney+… Ce n’est pas le cas pour toutes en France, mais on peut penser que cela le sera dans quelques mois. L’une d’entre elles n’a pas encore franchi le pas pour le moment : Apple TV+. Apple et son image de « luxe accessible » ne le permettent pas, quoique… Comme le révèle Business Insider, Apple a procédé à plusieurs embauches de personnes spécialisées dans la publicité télévisée. Tout porte à croire que la firme chercherait à lancer un abonnement Apple TV+ comprenant de la publicité.

Apple recrute, mais pas à n’importe quels postes

Par exemple, la dernière embauche réalisée par Apple, c’est celle d’un ancien cadre publicitaire chez NCBUniversal, un conglomérat de médias possédé par NBC, géant de la télévision outre-Atlantique. Il était dernièrement chargé de la publicité télévisée ciblée basée sur les données au sein du groupe. Selon Business Insider, il devrait « travailler en étroite collaboration avec Winston Crawford, qui a pris la tête des ventes publicitaires mondiales d’Apple en septembre, et qui dirige l’équipe chargée de la diffusion d’Apple TV+ et d’autres produits Apple. »

Il s’agit en fait du dernier salarié ayant rejoint le groupe après une série d’embauches de cadres spécialisés dans le marché de la publicité vidéo, si l’on en croit les profils LinkedIn des concernés. Par ailleurs, l’année dernière Apple était présente au Cannes Lions, le festival international de la créativité, qui porte sur l’industrie de la publicité. Une présence qui n’est pas dans les habitudes de la société.

Vers un abonnement Apple TV+ avec de la publicité ?

Le marché de la SVoD semble arriver à une certaine forme de maturité et les plateformes semblent vouloir maximiser leurs revenus. C’est pourquoi elles ont toutes récemment augmenté leurs prix, tout en lançant des abonnements comprenant de la publicité. En octobre dernier d’ailleurs, l’abonnement Apple TV+ est passé de 6,99 à 9,99 euros par mois, soit une augmentation de 30 %. D’ailleurs, la plateforme s’est essayée à la publicité lors des matchs de MLS (la ligue de football aux États-Unis et au Canada). On sait par ailleurs qu’elle se bat pour obtenir les droits de diffusion de la NBA ainsi que de la Ligue 1.

Tout cela pourrait l’amener à vouloir rentabiliser Apple TV+, non seulement en augmentant ses tarifs, mais aussi en intégrant la publicité. Le service pourrait par exemple mettre en place un abonnement à 5,99 euros ou à 6,99 euros comprenant de la publicité qui serait diffusée avant un programme, et durant certains programmes au bout d’un certain temps. Selon Business Insider toujours, Apple travaille d’ailleurs sur une plateforme permettant aux annonceurs d’acheter de la publicité de manière automatisée. Ce que va devoir surmonter Apple en revanche, c’est la protection de la vie privée de ses utilisateurs, un argument de vente qu’elle n’hésite pas à utiliser dans sa communication. Cette nouvelle offre pourrait même arriver dans le courant de l’année.