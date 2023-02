Apple TV+ : un abonnement moins cher présagé, mais avec une petite déception

Apple a embauché une spécialiste de la publicité vidéo pour sa plateforme Apple TV+, qui pourrait à l'avenir profiter elle aussi d'une formule comprenant des publicités.

Apple embauche pour se développer sur le terrain de la publicité vidéo. C’est en tout cas ce que suggère un recrutement dévoilé la semaine dernière par The Information : celui de Lauren Fry, cadre spécialisée dans la publicité à destination de la télévision et du numérique.

Avant d’entrer chez Apple, et comme le rapporte Apple Insider, Lauren Fry avait occupé le poste de directrice des revenus de Simulmedia, spécialiste des technologies publicitaires pour la vidéo numérique. Elle avait par ailleurs été responsable, préalablement, des ventes publicitaires pour l’opérateur américain AT&T ou encore au sein du groupe média Comcast.

Bientôt de la publicité sur Apple TV+… ou mieux que ça ?

Ce pedigree laisse entrevoir un déploiement de spots publicitaires sur Apple TV+, la plateforme de SVoD d’Apple, qui en est pour l’instant dépourvue. Reste à savoir pour quoi faire et sous quelle forme. On sait déjà qu’en interne, Apple a créé une équipe des ventes publicitaires pour la diffusion de publicités pendant des rencontres sportives aux États-Unis (matchs de la Major League Soccer et de la Major League Baseball, principalement). Une première étape pour les analystes.

D’après eux, Apple pourrait à terme choisir de diffuser des publicités sur Apple TV+, aux côtés de ses contenus originaux… et potentiellement lancer une formule moins coûteuse de son service de SVoD, dont le tarif a récemment été augmenté. Cette offre plus attractive serait alors financée, en partie, par la diffusion de publicités à la manière de ce que plusieurs plateformes concurrentes (dont Netflix et Disney+) proposent déjà.

Notons que la publicité se fait petit à petit une place plus importante au sein des services et plateformes d’Apple. Récemment, la firme a par exemple ajouté des emplacements publicitaires supplémentaires sur son App Store. Actuellement, la branche d’Apple vouée aux publicités et aux annonces pèse d’ailleurs près de 4 milliards de dollars. Un chiffre que la firme aurait bien l’intention de faire croître.

