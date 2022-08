Apple va augmenter sensiblement la quantité de pubs dans l’App Store

Apple s'apprête à ajouter de la publicité dans deux nouveaux emplacements de l'App Store sur ses iPhone et iPad. Jusqu'à présent les annonces étaient intégrées, sous forme de bannières, seulement dans l'onglet recherche et dans les résultats de recherche.

Apple s’apprête à nous sortir le grand jeu en matière de publicités sur l’App Store. Sur iPhone et iPad, le marché d’applications du géant californien accueillera bientôt des annonces publicitaires dans deux nouveaux emplacements : l’onglet « Aujourd’hui » (en d’autres termes la page d’accueil) et les pages individuelles des applications en elles-mêmes. L’ajout de publicités sur ces deux nouveaux emplacements, qu’Apple prévoit de commencer à tester sous peu, complètera les bannières déjà présentes dans l’onglet de recherche, mais aussi dans les résultats de recherche, rappelle The Verge.

On sait également quelle forme adopteront ces nouvelles annonces. Dans le cas de l’onglet « Aujourd’hui » Apple misera vraisemblablement sur le format carte, de grande taille, en reprenant la mise en forme employée pour les autres contenus affichés sur cette page. Les publicités intégrées par ce biais continueront néanmoins d’arborer une petite pastille « Annonce » signifiant que cet élément est sponsorisé.

Plus de publicités… et des annonces moins discrètes

Pour les publicités installées dans les pages propres aux applications, Apple compte cette fois sur une mention « Vous pourriez aussi aimer », pour suggérer des contenus à l’utilisateur en fonction de ce qu’il consulte. Là aussi une pastille signifiant leur nature sponsorisée sera d’actualité. On apprend par contre que les acheteurs d’annonces ne pourront pas cibler eux-mêmes les pages d’applications sur lesquelles afficher leurs publicités. Apple se chargera de cette besogne en s’arrangeant pour que ses recommandations sponsorisées soient pertinentes.

« Apple Search Ads offre aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité », a commenté Apple dans un communiqué transmis à plusieurs sites spécialisés américains. « Comme nos autres offres de publicité, ces nouveaux placements publicitaires reposent sur les mêmes bases : ils ne contiendront que du contenu provenant de pages de produits App Store approuvées et respecteront les mêmes normes rigoureuses en matière de confidentialité », poursuit la marque.

Rappelons qu’Apple affiche des publicités sur l’App Store depuis 2016. La firme avait par ailleurs commencé, en septembre 2021, à demander aux utilisateurs leur autorisation pour activer la personnalisation des contenus sponsorisés. Apple va donc poursuivre sur cette lignée avec l’objectif d’améliorer encore les revenus générés par l’App Store… quitte à impacter (au moins un peu) l’expérience utilisateur.

