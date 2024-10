Comment Apple m’a appris à coder (ou presque)

À l’occasion de la Code Week orchestrée par l’Union européenne, Apple met en avant son outil Swift Playgrounds qui permet d’apprendre à coder sans avoir la moindre notion en programmation.

Swift Playgrounds // Source : Apple (avec montage Frandroid)

Champs-Élysées. Apple Store. Cadre huppé. Il y a pire comme endroit pour se réfugier de la pluie parisienne. Cependant, je suis ici pour rencontrer des équipes de la marque à la pomme. L’un des objectifs de la réunion : enseigner le code au parfait néophyte que je suis. Beau programme.

Posons un peu le contexte. Apple mettait à l’honneur son implication dans la Code Week en Europe. Lancée par l’Union européenne en 2013, cette initiative vise à encourager l’apprentissage de la programmation et de diverses compétences dans le numérique.

Cela passe par la mise à disposition d’ateliers et de ressources pour accompagner les personnes dans cette démarche, que ce soit pour découvrir cet univers ou carrément pour publier leur première application. Et cela fait donc plus de 10 ans qu’Apple est partenaire de ce projet.

Swift et Swift Playgrounds

C’est une occasion pour Apple de remettre la lumière sur un outil très malin : Swift Playgrounds. Me voilà donc devant un iPad affichant quelques lignes de code auxquelles je ne comprends rien avec pour objectif de développer un bout d’application en quelques minutes. Vaste projet a priori.

Swift Playgrounds sur iPad // Source : Frandroid

Pour rappel, Swift est le nom du langage de programmation utilisé et propulsé par Apple sur iOS, iPad et également macOS. Sur le logiciel Swift Playgrounds, on est donc invité à en découvrir le mécanisme pour, à terme, apprendre à développer une application pour l’App Store.

Sur l’iPad, je suis donc invité à changer plusieurs éléments d’une application À propos de moi via laquelle je suis censé pouvoir partager des informations me concernant. Une sorte d’assistant me guide pas à pas avec des instructions claires pour le parfait débutant que je suis.

Le code, c’est comme des briques de Lego

Me voilà donc, en l’espace de quelques minutes, en train de remplacer quelques sections du code pour :

changer la photo de profil sur l’application ;

modifier le nom qui apparait en dessous ;

transformer l’épaisseur et la couleur du contour de ladite photo.

Swift Playgrounds sur iPad // Source : Frandroid

En soi, c’est vraiment tout bête, mais rappelons qu’il s’agit des toutes premières étapes d’apprentissage avant d’aller plus en profondeur sur des éléments plus techniques et des applications plus complexes. Justement, cette approche ultra simpliste est volontaire puisqu’elle permet de désamorcer certaines réticences que le grand public pourrait avoir face au code.

En étant ainsi pris par la main, ce ne sont pas que des lignes de code qu’on voit, mais plutôt des briques de Lego à assembler. Et on comprend progressivement le rôle de telle ou telle brique.

Un outil bien pensé

Ajoutez à cela la satisfaction de voir les changements apportés s’afficher en temps réel sur l’aperçu de l’application. L’aspect ludique fonctionne très bien sur l’adulte que je suis, mais il plaira sans doute aussi beaucoup à un public plus jeune.

Je ne suis pas sûr que cette simple introduction au code suffise à développer une passion chez les gens. Cependant, Swift Playgrounds a le mérite de susciter une réelle curiosité et c’est mine de rien une première étape importante pour trouver sa vocation.