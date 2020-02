Apple veut apprendre à vos enfants à coder en Swift, directement sur Mac

Au travers de l'initiative Catalyst, Apple permet de faciliter le portage d'applications iPad sur Mac. Dernière application à passer d'une plateforme à l'autre : Swift Playgrounds. Cette dernière permet un apprentissage ludique des bases du codage en Swift, le langage de programmation d'Apple.

Si vous passez régulièrement dans les Apple Store, vous l’avez probablement déjà vue en démonstration sur tablette lors des cours de code organisés dans les magasins de la firme à la pomme : l’application Swift Playgrounds débarque à présent sur Mac. Lancée en 2016 sur iPad, cette dernière fait son entrée sur le Mac App Store, à la faveur d’un portage réalisé à l’aide du programme Catalyst.

Nous l’évoquions il y a peu, cette initiative permet de porter facilement sur Mac des applications initialement développées pour iPad. Le but ? Enrichir un catalogue Mac App Store rachitique. Avec Swift Playgrounds, Apple propose un outil ludique permettant aux plus jeunes (ou aux novices) d’apprendre à programmer en utilisant le langage Swift, développé en open-source par la firme.

Une application pour les moins expérimentés

Gratuite, Swift Playgrounds a surtout l’avantage de permettre un apprentissage pas à pas, nettement plus interactif (et attractif) que ce que propose l’outil Xcode, qui était jusqu’à présent l’une des seules alternatives pour apprendre à coder en Swift sur Mac. Un environnement de développement un peu austère pour les débutants, et tout spécialement pour les enfants.

« Swift Playgrounds ne nécessite aucune connaissance en codage, il est donc parfait pour les étudiants qui débutent, de douze à cent douze ans », explique Apple dans la description de son logiciel. « Tout au long de son utilisation, vous apprenez Swift, un puissant langage de programmation créé par Apple et utilisé par des professionnels pour concevoir de nombreuses applications populaires aujourd’hui ».

Application issue du projet Catalyst oblige, Apple précise que le code créé depuis Swift Playgrounds peut passer de la version iPad de l’application à son pendant Mac, et vice versa, de manière « transparente ». Si les utilisateurs les plus aguerris en verront très vite les limites, Swift Playgrounds permet d’apprendre très simplement les bases de la programmation en recourant à des snippets répandus et à de nombreuses actions de type glisser-déposer. Parfait pour faire ses premières armes.