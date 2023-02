Apple Glass : la présentation du casque devrait avoir du retard… mais pas sa commercialisation

Alors que la présentation du casque de réalité mixte d'Apple était attendue pour le printemps, il semble que la firme ne compte finalement le présenter qu'à l'automne.

Alors qu’on s’attendait jusqu’à présent à une présentation printanière du premier casque de réalité mixte d’Apple, connu sous le nom d’Apple Glass, il semble que le constructeur ne soit pas encore prêt à dévoiler son tout premier modèle du genre.

Dans un tweet publié vendredi 24 février, l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, explique en effet qu’Apple aurait pris du retard sur le développement de son casque de réalité mixte et qu’il ne sera pas prêt à temps pour la date initialement fixée.

The prediction for the mass shipment schedule is unchanged, but the likelihood of Apple's 1st-gen AR/MR headset release at the spring event is decreasing. Meanwhile, the probability of the headset launch alongside iPhone 15 in 3Q23 is rising. https://t.co/jqd0xtbBUs

