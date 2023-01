Les Apple Glass seraient bien lancées cette année, mais au détriment d’autres innovations majeures

Selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple présenterait ses Apple Glass lors de la WWDC au mois de juin avant un lancement commercial à l'automne.

Attendu depuis de longues années, le premier casque de réalité mixte d’Apple, souvent baptisé Apple Glass, devrait bel et bien être annoncé dans le courant de l’année comme le rapporte le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg.

Dans sa newsletter Power On, le journaliste fait le point sur le développement du casque de réalité augmentée. D’après ses informations, Apple comptait initialement présenter ses Apple Glass ce mois-ci, avant un lancement plus tard dans l’année.

Finalement, il aurait été une nouvelle fois repoussé avec comme objectif une présentation au mois de juin, à l’occasion de la conférence WWDC durant laquelle Apple présente traditionnellement ses nouveautés logicielles. Néanmoins, selon Mark Gurman, le casque de réalité mixte aurait déjà été dévoilé à certains développeurs de « haut profil ».

Il faut dire qu’Apple compterait bel et bien dévoiler quelques cas d’usages de son casque au moment de sa présentation et espère ainsi avoir quelques applications à présenter lors de son officialisation.

Le calendrier actuel d’Apple viserait ainsi à présenter le casque dès le mois de juin, à la WWDC, puis de le mettre à disposition des développeurs dans la foulée, avant un lancement commercial durant l’automne 2023. Rappelons par ailleurs que le système d’exploitation est connu en interne sous le nom de code Borealis et qu’il devrait finalement être lancé sous le nom commercial xrOS, pour « extended reality OS » (réalité étendue).

Les Apple Glass seraient la grande nouveauté de 2023

Compte tenu des fortes ambitions d’Apple dans le domaine de la réalité mixte, Mark Gurman craint que les autres catégories de produits d’Apple ne soient légèrement délaissées cette année. Selon le journaliste américain, la firme aurait en effet diminué ses ressources humaines sur les autres projets afin d’accroître momentanément l’équipe autour des Apple Glass.

Concrètement, cela signifierait que les MacBook Pro de 2023 devraient avoir le même design que les modèles actuels, mais avec des puces Apple M2 Pro et M2 Max. Par ailleurs, la firme aurait décidé de repousser les lancements d’iMac Pro ou d’iPad grand format. Les Apple Watch et les AirPods ne devraient pas non plus avoir droit à de grandes innovations cette année.

Par ailleurs, afin de mettre en avant les fonctionnalités proposées par ses Apple Glass, le constructeur souhaiterait proposer, dans le courant de l’année, des « expériences de réalité augmentée » dans ses Apple Store et chez les revendeurs. La fonction serait directement accessible depuis les iPhone et permettrait aux clients de diriger la caméra de leur smartphone vers un Mac ou une Apple Watch pour afficher davantage d’informations.

Là encore, si cette fonction n’est pas liée directement à ses Apple Glass, l’idée est bel et bien pour la firme de Cupertino de permettre à ses consommateurs de se familiariser avec des fonctions de réalité mixte.

On devrait en savoir plus sur les Apple Glass lors de la WWDC. Celle-ci devrait avoir lieu, comme tous les ans, au mois de juin. Pour rappel, l’édition 2023 de la conférence était organisée du 6 au 10 juin.

https://www.frandroid.com/marques/apple/1552320_apple-glass-prix-realityos-realite-mixte-date-tout-ce-que-lon-sait-des-lunettes-connectees-dapple

