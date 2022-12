Apple aurait non pas un, mais deux OS sous le coude pour sa réalité virtuelle

Pour accompagner ses différents produits d'AR / VR, Apple emploierait en interne pas moins de deux systèmes d'exploitation distincts : xrOS et realityOS.

Nous vous parlions il y a quelques mois de realityOS, le système d’exploitation présumé des Apple Glass, mais il se pourrait finalement qu’Apple emploie en parallèle un autre OS pour ses projets d’AR / VR : un certain « xrOS ». C’est ce que l’on apprenait il y a quelques jours de 9to5Mac. Le média rapporte que les deux noms coexistent en interne… et non, il ne s’agirait pas d’un seul et même système d’exploitation.

D’après les informations glanées par le site spécialisé, Apple utiliserait bien le nom « xrOS » en plus de realityOS pour quelque chose lié à ses nouveaux produits de réalité mixte. Plus précisément, Apple travaillerait sur deux plateformes de réalité virtuelle distinctes, l’une basée sur iOS, l’autre sur macOS.

Deux plateformes, deux OS… mais une seule retenue en 2023 ?

On ignore à ce stade si la firme prévoit de lancer ces deux plateformes, ou si elle cherche juste à les tester toutes les deux pour n’en lancer qu’une seule au bout du compte. De son côté, realityOS s’appuierait sur iOS tandis que xrOS serait fondé sur macOS, croit savoir 9to5Mac.

Attendu quelque part en 2023, le premier casque de réalité mixte d’Apple adopterait en tout cas une approche semblable à celle de la première Apple Watch. Il aurait besoin d’être connecté à un iPhone à proximité pour fonctionner. Dans un premier temps, l’essentiel des calculs seraient ainsi effectués par le processeur de l’iPhone et non par une puce intégrée au casque.

realityOS pourrait alors être employé par ce premier casque, tandis que xrOS serait potentiellement exploité avec un autre modèle, conçu pour fonctionner de manière indépendante de tout autre appareil. Rappelons qu’il y a un an environ, Ming-Chi Kuo évoquait d’ailleurs un casque autonome équipé d’une puissance de calcul équivalente à celle de l’Apple M1.

Vers un premier casque (très) coûteux

Le design d’Apple pour son premier casque d’AR serait quoi qu’il en soit fortement inspiré par celui des AirPods Max, et s’accompagnerait d’un système de fixation reprenant le même look que celui des bracelets d’Apple Watch. Sur le plan technique, l’appareil miserait sur deux écrans OLED 8K et sur des capteurs hautes performances permettant une détection à la fois des mouvements et de l’environnement.

Sa fiche technique impliquerait toutefois un placement tarifaire haut de gamme, estimé par certaines sources entre 1000 et 3000 dollars.

