Netflix lancerait une offre gratuite pour concurrencer encore plus la télévision

Après s'être doté d'une version moins onéreuse contenant de la publicité, Netflix pourrait faire une bascule vers un modèle 100% gratuit financé par les annonceurs.

2024 est une année riche en annonces pour Netflix. Hausse des prix, suppression de son offre standard et instauration d’une formule avec de la publicité sont autant d’expérimentations pour le géant du streaming. Bloomberg par le biais de sa newsletter nous apprend qu’une version complètement gratuite pourrait voir le jour en étant à 100% financée par la publicité.

Money, money, money

La croissance de Netflix s’est accompagnée de nombreux changements au sein de l’entreprise. Fonctionnant auparavant par un système d’abonnement, le géant s’ouvre aujourd’hui à un modèle incorporant davantage les annonceurs. Un choix qui permet à la plateforme d’augmenter son nombre d’abonnés, mais qui pourrait également s’avérer être plus rentable que son système sans publicité.

L’entreprise discuterait en interne de la possibilité de lancer une offre intégralement financée par la pub et 100% gratuite pour les utilisateurs, selon Bloomberg. Une version qui aurait été testée au Kenya avant d’être retirée. Des sources proches du dossier annoncent que l’entreprise souhaiterait aussi mettre cette offre en place en Europe et en Asie. Pour le moment aucun plan d’action n’est décidé, Bloomberg précise qu’il ne s’agit là que de discussions. Il faudra attendre une communication officielle pour en savoir plus.

Un succès commercial

Ce que l’on peut d’ores et déjà dire, c’est que cette nouvelle offre trouve son public. Dans son communiqué, Netflix nous apprend que son offre avec publicités a dépassé les 40 millions d’abonnés dans le monde en mai 2024. Là où elle n’en comptait que cinq millions au moment de son lancement un an plus tôt. Un succès commercial appuyé par une volonté de l’entreprise de créer de l’engagement pour la plateforme.

« Notre public est très engagé – et par engagé, j’entends qu’il choisit de passer du temps à regarder Netflix. C’est important, car l’engagement est la clé du succès dans le streaming », souligne, Bela Bajaria, la responsable du contenu chez Netflix. Elle poursuit : « Lorsque les gens regardent nos émissions et nos films, ils tirent davantage de valeur de Netflix, ils restent plus longtemps et sont plus susceptibles de nous recommander à leurs amis. Et cela compte pour vous tous parce que vous voulez aussi être là où se trouve le public. »

Aujourd’hui, 40% des nouveaux abonnements mondiaux proviennent de la formule avec publicité, si celle-ci est disponible dans le pays concerné.