Transférer ses playlists d’Apple Music à YouTube Music devient plus facile avec ce nouvel outil

Les transferts de données entre Apple et Android, c’est la croix et la bannière. Une situation qui tend à évoluer petit à petit comme le confirme le lancement d’un nouvel outil visant à faciliter le transfert de playlist entre Apple Music et YouTube Music.

L’application Apple Music sur smartphone // Source : Brett Jordan – Unsplash

Après la mise en place du transfert de données entre iCloud et Google Drive, puis entre Photos iCloud et Google Photos, c’est au tour du transfert de playlists entre Apple Music et YouTube Music d’être simplifié. Vous pouvez remercier le Digital Market Act qui garantit à chacun la portabilité de ses données.

La DTI (Data Transfer Initiative) a annoncé sur son site qu’un nouvel outil de transfert conçu dans le cadre d’un partenariat entre Apple et Google venait de voir le jour. Pour procéder au transfert, il faut au préalable disposer d’un compte Apple Music (ou iTunes Match) et d’un compte YouTube Music, tous les deux actifs.

Des conditions de transfert limitées

Le transfert est simple et ne prend que quelques minutes, du moins selon la quantité de données. Pour cela, il faut se rendre sur la page Données et confidentialité de son compte Apple et sélectionner « Transfert d’une copie de vos données ». Il suffit ensuite de suivre les instructions à l’écran.

Les plateformes de streaming musical ont beau toutes se ressembler, elles ont chacune leurs particularités, notamment pour ce qui est de la bibliothèque. Ainsi, il est impossible de transférer une musique d’Apple Music si elle n’est pas disponible sur YouTube Music.

Globalement, il est possible de transférer uniquement les playlists, collaboratives ou non, de l’utilisateur. Les playlists partagées, les podcasts, les livres audio et autres fichiers audio ne peuvent être transférés. Enfin, un transfert n’efface pas les playlists de la plateforme de départ, celles-ci seront ensuite disponibles sur les deux plateformes.

Nous insistons sur un transfert de playlist d’Apple Music à YouTube Music, car la firme de Cupertino est reconnue pour son écosystème fermé. Mais l’inverse est aussi vrai, il est possible de faire passer ses titres favoris de YouTube Music à Apple Music.

Seules ces deux plateformes proposent cet outil. On peut toutefois supposer que la concurrence comme Spotify, Deezer ou Amazon Music s’investissent plus tard dans le projet de la DTI et forcent Apple à ouvrir encore un peu son écosystème. Ce qui ne peut faire que du bien.

